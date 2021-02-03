"Только на пертурбацию и стабилизацию госорганов уйдет два-три месяца"

Наша страна находится в очень серьезном кризисе. Жизнь населения ухудшается. Поэтому, сложно сказать, справится ли новое правительство с поставленными перед ним задачами. Об этом VB.KG сообщил политолог Алмаз Тажыбай.

Он отметил, что работать новое правительство будет, как до этого техническое, под руководством Новикова.

- Проблема в том, что пока пройдет пертурбация госорганов, отточится взаимодействие ведомств, уйдет два-три месяца. А это проблема с учетом кризиса. Поэтому, все будет зависить от авторитета премьер-министра, в данном случае Улукбека Марипова. Хотя в целом его кандидатура компромиссная, выдвинутая, чтобы сбалансировать север и юг во власти. Но в любом случае, оно временное, - подчеркнул Алмаз Тажыбай.

Напомним, в Кыргызстане утверждают новую структуру и состав правительства. Предложено сократить и объединить ряд министерств и ведомств. Многие эксперты считают, что в условиях жесткого экономического кризиса эта серьезная трата времени, которая может иметь негативные последствия.