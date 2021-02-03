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Марипов: Мы не будем летать в Грузию, мы их опыт на деле покажем

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- Мария Стрельцова
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Надеемся, что вы станете действительно премьером-реформатором, заявил сегодня депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев, обращаясь к Улукбеку Марипову, кандидату на должность премьер-министра.

"Когда в 2003 году в Грузии, как у нас, рухнула экономика, было сращение власти и криминала, произошла революция. Сейчас прочитал в интернете, что на 10 премьер-министров возбуждены уголовные дела, 5 премьер-министров сидят в тюрьме, на них завели дела. Надеемся, что вы будете сильным главой правительства, реформатором, и не повторите их путь. Надо открыто сказать, общественность неоднозначно восприняла нынешний состав правительства. Недовольств в народе много. Каждый день у входа в Белый дом нас встречают по 5-6 человек, выражая недовольство составом нынешнего правительства", - отметил Акаев.

По его словам, реформа - это не сокращение количества министерств, а сокращение проверяющих.

"Мы с вами вместе работали, путь пройденный вами чистый, народ ожидает чуда, Садыру Жапарову дан большой кредит доверия. У нас большая надежда на вас", - сказал депутат.

В свою очередь Марипов высказался относительно опыта Грузии.

"Своими частыми поездками в Грузию мы им поднадоели. В начале встречал премьер-министр, затем нашу делегацию встречал вице-премьер, постепенно встречал рядовой специалист. Поэтому мы не будем продолжать надоедать им регулярными поездками, мы постараемся реализовать на практике хотя бы 1-2 пункта из их опыта. Например, скоро примем постановление по импорту через границу и экспорту, которая будет реализована за короткое время. Я над ним работаю. Это будет большим вкладом в наш бизнес-сектор. И у меня есть большая надежда, мы все делом покажем", - сказал Марипов.


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URL: https://www.vb.kg/396923
Теги:
Грузия, экспорт, Жанарбек Акаев, Улукбек Марипов
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