В КР в 2020 году по статье "Торговля людьми" возбуждено 16 уголовных дел

В свете карантина, введенного во многих странах мира, торговцы людьми используют цифровые технологии и другие современные средства для вербовки и эксплуатации жертв. В большинстве случаев их жертвами становятся граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети. Об этом сообщила на мероприятии координатор по связям с общественностью и работе со СМИ УНП ООН в Центральной Азии Василина Бражко.

В Кыргызстане с начала 2020 года по статье "Торговля людьми" Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, по данным Службы криминальной милиции МВД КР, возбуждены 16 уголовных дел, из них, 1 случай по сексуальной эксплуатации, 1 случай по принудительному труду и 14 случаев - продажа младенцев.

Однако, учитывая скрытый характер этого преступления, фактическое число жертв торговли людьми намного выше. Противодействие торговли людьми остается приоритетным направлением деятельности как для Правительства Кыргызской Республики, так и для УНП ООН, и других международных организаций.

- С целью улучшения межведомственного взаимодействия и сотрудничества при расследовании, уголовном преследовании в отношении дел, связанных с торговлей людьми, оказанию правовой помощи и построения системы защиты жертв торговли людьми, 11-ть организаций подписали Меморандум о сотрудничестве. Они представляют ключевые институты уголовного правосудия, их учебные центры, государственные органы, гражданское общество, международные организации в КР. Меморандум подписан в рамках проектов, реализуемых Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Winrock International в Кыргызстане в сфере противодействия торговле людьми, - подчеркнула Василина Бражко.

Данный Меморандум предусматривает широкий спектр взаимодействия всех его участников, включая объединение усилий в организации совместных встреч, научных конференций, тренингов и семинаров, симпозиумов, круглых столов; создание постоянно действующей площадки по обмену опытом и информацией, включая информацию об идентифицированных жертвах торговли людьми в рамках действующего законодательства КР, для последующего оказания им правовой помощи; совместное инициирование принятия законодательных норм или изменений в действующее законодательство в соответствии с международными стандартами; улучшение системы обучения (подготовки, переподготовки, повышения квалификации), направленных на повышение потенциала судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников правоохранительных органов, по делам, связанным с торговлей людьми и многое другое.

- В 2020 году УНП ООН совместно с Учебным центром адвокатов (УЦА) при Адвокатуре КР и Winrock International, в рамках проекта, который финансируется Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL), создали сеть адвокатов по защите жертв торговли людьми в Кыргызстане на без оплатной (probono) основе. В данную сеть на конкурсной основе были отобраны 14 практикующих адвокатов, которые будут поддерживаться УНП ООН и УЦА, а также 19 студентов ВУЗов из юридических факультетов при содействии АЮКК и Winrock International. Они прошли специализированные тренинги на основе учебного пособия, ранее разработанного при поддержке УНП ООН/INL для адвокатов по делам о торговле людьми, - напомнила Бражко.

Создание сети адвокатов по предоставлению бесплатной правовой помощи жертвам торговли людьми является очень важной инициативой, которая будет способствовать эффективной реализации внедрению Национального механизма перенаправления жертв торговли людьми в Кыргызской Республике, акцентировала представитель УНП ООН в КР.

- Данный механизм, принятый в сентябре 2019 года, направлен на эффективное предупреждение, выявление и пресечение торговли людьми, а также оказание защиты и помощи жертвам торговли людьми в Кыргызской Республике. В рамках данного механизма предполагается оказание всесторонней помощи жертвам торговли людьми, которая включает медицинскую, психологическую, социальную, правовую и иную поддержку по реабилитации и реинтеграции, - сказала Бражко.

По оценкам Глобального отчета по Торговле людьми 2020 года Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), в 2018 году было выявлено около 50 тысяч жертв торговли людьми, о которых сообщили 148 стран.

- Как гарант Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности(UNTOC) и дополняющего ее Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Программный офис УНП ООН в КР поддерживает Правительство Кыргызстана в его усилиях по усилению мер системы уголовного правосудия по противодействию торговле людьми посредством реализации проекта, поддерживаемого Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL), - добавила Василина Бражко.

Напомним, организации, подписавшие меморандум: Генеральная прокуратура, Адвокатура КР, Министерство внутренних дел, Учебный центр адвокатов, Высшая школа правосудия при Верховном суде, Кыргызская ассоциация женщин судей, Информационно-консультационный центр Государственной службы миграции, Объединение юридических лиц "Ассоциация Юридических Клиник Кыргызстана", Объединение юридических лиц "Ассоциация кризисных центров", Общественный Благотворительный Фонд "Oasis" (Оэйсис), Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Winrock International в Кыргызской Республике.