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Блогера вызвали на допрос в ГКНБ по делу разжигании розни

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- Екатерина Улитина
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Блогера Юлию Барабину и сотрудников штаба кандидата на пост Президента Абдиля Сегизбаева вызвали на допрос в ГКНБ по делу о разжигании региональной и межнациональной розни. В их домах провели обыски.

В социальные сети распространяют постановление следственного судьи, которое позволяет проводить следственные мероприятия по данному делу.

Из документа следует, что дело было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков еще 15 января. Внимание Комитета нацбезопасности привлекла группа в социальной сети facebook "Правдаруб кг". По мнению органов, в группе систематически публикуются провокационные материалы, которые провоцируют пользователей на враждебные и незаконные комментарии.

Так, под публикациями: "Китайский след", "В госрезиденции живет зэк", "Кыргызстан: два психа у власти", "Бакиевы и их реанимация в политике. Шокирующие подробности", "Бакиевы. Реванш у власти" были размещены провокационные комментарии.

Органы нацбезопасности установили, что администраторами группы являются А.Савченко, Ю.Барабина, а за дизайнерскую работу отвечает О.Школьникова. При этом общую координацию страницы ведут Мээрим Асанова и ее муж К.Мукашев.

Мээрим Асанова работала в предвыборном штабе Абдиля Сегизбаева в ходе последних президентских выборов. Сам Сегизбаев сейчас находится под стражей. Он подозревается в коррупционных махинациях с земельными участками, а также в злоупотреблении служебным положением по делу "Белизгейт".


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URL: https://www.vb.kg/396926
Теги:
Абдил Сегизбаев, ГКНБ, Кыргызстан, разжигание, допрос
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