Садыр Жапаров назначил членов правительства. Они принесли присягу в ЖК

Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении Улукбека Марипова премьер-министром, Артем Новиков назначен первым вице-премьер-министром. Отдельным указом утвержден состав кабинета министров.
в соответствии с Указом:
- Кармышаков Улукбек Тойчуевич - назначен вице-премьер-министром - министром экономики и финансов;
- Асанкулов Женишбек Асанкулович - назначен Руководителем Аппарата Правительства - министром;
- Омуралиев Таалайбек Барыктабасович - назначен министром обороны, освободив от ранее занимаемой должности;
- Казакбаев Руслан Айтбаевич - назначен министром иностранных дел, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Чынбаева Асель Рыспековна - назначена министром юстиции;
- Ниязбеков Улан Омоканович - назначен министром внутренних дел, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Бейшеналиев Алмазбек - назначен министром образования и науки, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович - назначен министром здравоохранения и социального развития, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Абдралиева Гулмира Курманбековна - назначена министром транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций;
- Турдубаев Кубанычбек Апышевич - назначен министром энергетики и промышленности;
- Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович - назначен министром сельского, водного хозяйства и развития регионов;
- Ажикеев Бообек Эргешевич - назначен министром чрезвычайных ситуаций, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Иманалиев Кайрат Олжобаевич - назначен министром культуры, информации, спорта и молодежной политики;
- Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич - назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей.
Новые члены правительства сегодня принесли присягу в Жогорку Кенеше. На заседании присутствует президент Садыр Жапаров.
Отметим, сегодня, 3 февраля, депутаты утвердили премьер-министра и состав правительства.