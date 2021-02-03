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Садыр Жапаров назначил членов правительства. Они принесли присягу в ЖК

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- Екатерина Улитина
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Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении Улукбека Марипова премьер-министром, Артем Новиков назначен первым вице-премьер-министром. Отдельным указом утвержден состав кабинета министров.

в соответствии с Указом:

  1. Кармышаков Улукбек Тойчуевич - назначен вице-премьер-министром - министром экономики и финансов;
  2. Асанкулов Женишбек Асанкулович - назначен Руководителем Аппарата Правительства - министром;
  3. Омуралиев Таалайбек Барыктабасович - назначен министром обороны, освободив от ранее занимаемой должности;
  4. Казакбаев Руслан Айтбаевич - назначен министром иностранных дел, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  5. Чынбаева Асель Рыспековна - назначена министром юстиции;
  6. Ниязбеков Улан Омоканович - назначен министром внутренних дел, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  7. Бейшеналиев Алмазбек - назначен министром образования и науки, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  8. Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович - назначен министром здравоохранения и социального развития, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  9. Абдралиева Гулмира Курманбековна - назначена министром транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций;
  10. Турдубаев Кубанычбек Апышевич - назначен министром энергетики и промышленности;
  11. Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович - назначен министром сельского, водного хозяйства и развития регионов;
  12. Ажикеев Бообек Эргешевич - назначен министром чрезвычайных ситуаций, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей;
  13. Иманалиев Кайрат Олжобаевич - назначен министром культуры, информации, спорта и молодежной политики;
  14. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич - назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей.

Новые члены правительства сегодня принесли присягу в Жогорку Кенеше. На заседании присутствует президент Садыр Жапаров.

Отметим, сегодня, 3 февраля, депутаты утвердили премьер-министра и состав правительства.


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URL: https://www.vb.kg/396930
Теги:
правительство, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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