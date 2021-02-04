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Мигрантов в Москве призвали идти в строительство

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- Евгений Денисенко
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Москве трудовых мигрантов призвали переходить из других сфер в строительную. Этот призыв связан с нехваткой рабочих рук в столь важной для российской столицы отрасли, отмечается в эфире новостного СМИ "Москва 24".

В этом сюжете сообщается со ссылкой на cтоличную мэрию, что безработных в городе к концу 2020 года стало меньше на треть. Однако строителей по-прежнему не хватает. Работников из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, многие из которых покинули Россию в период пандемии, заменить по-прежнему некем. У оставшихся мигрантов расширяется выбор, а вот у стройкомпаний – никакого.

По словам Александра Хрусталева, руководителя одной из таких компаний, сейчас рабочих-мигрантов приходится фактически перекупать у друга: "Они, выходя с одной стройки, отправляются на другую, платим им на 30-40 процентов больше". В приоритете – те, кто знает русский язык, ну и, конечно, нужна справка об отрицательном тесте на ковид.

Складывающееся положение дел подтверждает приезжий из Кыргызстана Кайрат Малиев, занятый на отделочных работах. У него, по его словам, все благополучно, получает 30 тысяч рублей: "Работа есть, деньги платят, но людей не хватает".

В этой ситуации, сообщает канал "Москва 24", полиция, миграционные центры и профильные департаменты объявили набор на стройки среди мигрантов, оставшихся в Москве и успевших с замороженных объектов уйти в сферу доставки. Однако возникла новая проблема: не все курьеры хотят вернуться на стройки. Получают столько же, а график и условия труда у них теперь лучше.

В Минстрое РФ предложили временно упростить въезд для некоторых мигрантов из стран Центральной Азии и Турции. И осуществлять организованный ввоз строителей из этих государств, откуда они раньше прибывали сами. По информации российских СМИ, соответствующая инициатива Минстроя согласована с Минтрудом, МВД и Роспотребнадзором, предложение внесено в правительство. Предлагается разрешить ввоз мигрантов только организациям, гарантирующим обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля (получение заключения об отсутствии у мигрантов ковида по итогам исследования методом ПЦР). Также компания должна организовать место постоянного проживания для работников, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения.

В кабмине РФ полагают, что из-за пандемии российский рынок труда уже лишился до полутора миллионов работников. При этом российские граждане идти работать на стройку не хотят, несмотря на усилившуюся безработицу и зарплаты, выросшие у строителей в ряде случаев с 50 тысяч до 80–90 тысяч рублей.

Как отмечает старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Евгений Варшавер, сами мигранты не въезжают в страну в связи с существующими ограничениями. И если посмотреть на количество безработных в России, может сложиться впечатление, что они могут заместить мигрантов. "Всегда есть спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, однако если держать в голове то, что у россиян работа завязана с престижем, они, скорее, останутся безработными- к тому же зачастую пособие по безработице рассматривается как некий дополнительный доход к незафиксированной занятости",- поясняет эксперт. В итоге, по его словам, создается ситуация, когда мигранты, по сути, единственная группа, которая может эти позиции заместить.


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URL: https://www.vb.kg/396932
Теги:
миграция, Россия, строительство, Кыргызстан
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