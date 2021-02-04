Россия расширяет авиасообщение с Кыргызстаном

С 8 февраля 2021 года будет увеличено количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва – Бишкек - с одного до трех рейсов в неделю. Это будет сделано на взаимной основе, в соответствии с распоряжением правительства РФ от 3 февраля, сообщили в посольстве КР в РФ.

Данное решение, как отмечается, принято в результате стабилизации эпидемиологической ситуации в Кыргызстане, проработки вопроса с российской стороной. А также - по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что на днях компания "Аэрофлот" заявила, что с 28 марта по 30 апреля снова отменяет ряд регулярных международных рейсов из России, в том числе в Бишкек и Ош. Эти меры предпринимаются, как было заявлено, из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией коронавируса. В целом рейсы из Москвы отменяются почти в 90 городов по всему миру.

Комментируя чуть позже эту новость, посольство КР в РФ сообщило: "Согласно информации представительства авиакомпании "Аэрофлот – Российские авиалинии" в Бишкеке, выполняемые в настоящее время данным авиаперевозчиком рейсы будут продолжены в прежнем режиме. Принятие такого решения касается ежедневных рейсов, которые были утверждены и осуществлялись до приостановления международного пассажирского авиасообщения, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекцией COVID-19".

В данное время, уточнил и в дипмиссии, авиакомпания "Аэрофлот" выполняет по пятницам один регулярный рейс по маршруту "Москва-Бишкек-Москва", также ежедневные чартерные рейсы по маршрутам "Москва-Бишкек-Москва" и "Москва-Ош-Москва". И - чартерные авиарейсы из Бишкека и Оша в другие российские города в обоих направлениях. Кроме того, авиакомпания "Авиа Траффик Компани" также на еженедельной основе осуществляет один регулярный авиарейс по маршруту "Бишкек-Москва-Бишкек".

"При этом диалог с российской стороной об увеличении частоты регулярных авиарейсов между странами, продолжается", - подчеркнули в посольстве.