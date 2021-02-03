С 8 февраля количество регулярных авиарейсов Бишкек-Москва будет увеличено

Министерство иностранных дел КР информирует, что по итогам проведенной с российской стороной работы, правительством РФ принято решение об увеличении частоты прямого регулярного авиасообщения между Кыргызстаном и Россией до 6 рейсов в неделю.

С 8 февраля 2021 года гражданам Кыргызской Республики предоставлена возможность вылетать из Бишкека в Москву на 3 регулярных рейсах авиакомпании "Авиа Траффик Компани" и на 3 регулярных рейсах авиакомпании "Аэрофлот- Российские Авиалинии".

Следует отметить, что увеличение количества регулярных авиарейсов стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации в части существенного снижения темпов заболевания коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике и усилению превентивных мер, принятых с целью недопущения завоза в Кыргызскую Республику нового штамма Covid-19.