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С 8 февраля количество регулярных авиарейсов Бишкек-Москва будет увеличено

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- Мария Стрельцова
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Министерство иностранных дел КР информирует, что по итогам проведенной с российской стороной работы, правительством РФ принято решение об увеличении частоты прямого регулярного авиасообщения между Кыргызстаном и Россией до 6 рейсов в неделю.

С 8 февраля 2021 года гражданам Кыргызской Республики предоставлена возможность вылетать из Бишкека в Москву на 3 регулярных рейсах авиакомпании "Авиа Траффик Компани" и на 3 регулярных рейсах авиакомпании "Аэрофлот- Российские Авиалинии".

Следует отметить, что увеличение количества регулярных авиарейсов стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации в части существенного снижения темпов заболевания коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике и усилению превентивных мер, принятых с целью недопущения завоза в Кыргызскую Республику нового штамма Covid-19.


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URL: https://www.vb.kg/396937
Теги:
Москва, Бишкек
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