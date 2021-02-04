Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

Поздравление Михаил Мишустин направил от имени правительства РФ и от себя лично. И пожелал Улукбеку Марипову доброго здоровья, благополучия и успехов в ответственной должности.

"Россию и Киргизию связывают дружественные, партнёрские и союзнические отношения. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе Правительства будет способствовать укреплению двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества, дальнейшему углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - заявил Михаил Мишустин.