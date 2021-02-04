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Отток мигрантов из России спровоцировал рост зарплат в строительном секторе

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Из-за дефицита трудовых мигрантов, которые выехали из России в связи с карантинными мерами, многие стройкомпании пошли на повышение оплаты труда.

По данным Национальной ассоциации строителей, почти 35 % компаний в сфере строительства увеличили свои расходы на оплату труда. Более половины предприятий сохранили расходы на зарплаты на прежнем уровне.

Дефицит кадров испытывают примерно 28 % застройщиков. Больше всего ощущается нехватка разнорабочих, каменщиков, штукатуров и бетонщиков. При этом большинство работодателей в сфере строительства говорят, что соотношение между местными и иностранными работниками после начала пандемии не менялось.

Отметим, отток мигрантов в 2020 году был вызван пандемией и введенными в связи с ней карантинными мерами. Теперь многие уехавшие иностранные рабочие хотят вернуться, однако границы по-прежнему остаются закрытыми. Организованный набор рабочих для конкретных предприятий был предложен властями как альтернатива стихийной миграции. Но многие компании пока не спешат воспользоваться этой возможностью, так как для поиска рабочих за рубежом нужно пройти процедуру согласования с чиновниками. Кроме того, застройщики несут дополнительные расходы на транспорт и медицинское освидетельствование мигрантов.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/396947
Теги:
миграция, Россия
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