В Кыргызстане растет частота землетрясений

В Кыргызстане в течение пяти дней происходят почти ежедневные землетрясения магнитудой 3-3,5 балла. Иногда дважды за сутки.

Согласно данным Института сейсмологии НАН КР, все недавние подземные толчки зафиксированы на юге Кыргызстана в Ошской и Джалал-Абдаской области.

Последние дней движения земной коры отмечались: 2 февраля на границе Кыргызстана и Китая, в 10 км к юго-востоку от села Нура.

- В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в с. Нура - 3 балла, в селах Икизяк и Иркештам – 2,5 балла. В эпицентре сила подземных толчков составила 3.5 балла на глубине 22 километра.

Вчера, 3 февраля, землетрясение зафиксировано 13:10 по местному времени.

- Очаг располагался на территории КНР, в 102 км от села Арчалы, в 150 км от Каджи-Сая и в 146 км от Нарына. В эпицентре сила подземных толчков составила 3.5 балла. В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась, - говорится в информации ИС НАН КР.