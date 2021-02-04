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В Кыргызстане растет частота землетрясений

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане в течение пяти дней происходят почти ежедневные землетрясения магнитудой 3-3,5 балла. Иногда дважды за сутки.

Согласно данным Института сейсмологии НАН КР, все недавние подземные толчки зафиксированы на юге Кыргызстана в Ошской и Джалал-Абдаской области.

Последние дней движения земной коры отмечались: 2 февраля на границе Кыргызстана и Китая, в 10 км к юго-востоку от села Нура.

- В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в с. Нура - 3 балла, в селах Икизяк и Иркештам – 2,5 балла. В эпицентре сила подземных толчков составила 3.5 балла на глубине 22 километра.

Вчера, 3 февраля, землетрясение зафиксировано 13:10 по местному времени.

- Очаг располагался на территории КНР, в 102 км от села Арчалы, в 150 км от Каджи-Сая и в 146 км от Нарына. В эпицентре сила подземных толчков составила 3.5 балла. В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась, - говорится в информации ИС НАН КР.


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URL: https://www.vb.kg/396948
Теги:
Джалал-Абадская область, землетрясение, Ошская область, Кыргызстан, сейсмология, Академия наук
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