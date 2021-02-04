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Бекбалаев: Я очень горжусь, что Аттила является предком кыргызов (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Доктор филологических наук, академик Российской академии педагогических и социальных наук, Нью-Йоркской академии наук, профессор Амангельды Бекбалаев в телепроекте "Атилла - предок кыргызов" прочитал лекцию, в которой представил ряд доказательств того, что кыргызы являются прямыми потомками гуннов. При этом, ученый опирается на исторические, археологические и лингвистические факты.

По его словам, кыргызы в составе гуннского племенного союза участвовали в так называемом Великом походе гуннов на запад.

"Среди двух десятков племен в составе Гуннского союза лидерствовали три этноса – кыргызы, кыпчаки и сабиры, имевшие в своих составах боевые тумены в 10 тысяч воинов. Западный поход гуннов – стал первопричиной так называемого "Великого переселения народов", ускорившего крушение рабовладельческой Западной Римской империи", - утверждает профессор.

Напомним, Амангельды Бекбалаев является также автором книги "Атилла - предок кыргызов", которая была издана в 2011 году в жанре научно-популярного исторического очерка.

Автором телепроекта с участием профессора Бекбалаева является киновед и кинодраматург Айзада Амангельди.


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URL: https://www.vb.kg/396950
Теги:
Кыргызстан
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