Родители просят открыть школы в Бишкеке. Они пришли к мэрии

Бишкекчане просят открыть школы в столице. Сегодня, 4 февраля, инициативная группа родителей школьников пришли к мэрии с требованием рассмотреть их просьбу.

Горожане заявляют, что осознают опасность заражения вирусом, однако беспокоятся об образовании детей. По их мнению учебный процесс в режиме онлайн не столь эффективен, как привычный формат обучения в школах.

Родителей приняла вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева. Она отметила, что сейчас открывать школы опасно из-за пандемии коронавируса.

Кто будет отвечать, если начнется новая вспышка? Вы несете ответственность за одного ребенка, а мы за 200 тысяч, - сказала она.

Чыныбаева подчеркнула, что понимает возмущение родителей и готова рассмотреть варианты возобновление работы школ.

Было принято решение провести повторную встречу и обсудить вариант открытия школ, если родители возьмут на себя персональную ответственность за детей в случае их болезни.

Отметим, в Бишкеке в офлайн режиме учатся ученики 1,5,9, и 11 классов. Уроки проходят по 20 минут.