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Власти Бишкека вынудили демонтировать скульптурную композицию

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- Екатерина Улитина
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Городские власти вынудили владельцев клуба PROMZONA снести скульптурную композицию перед входом в заведение.

Клуб расположен на окраине города, здесь ежегодно проходили бесплатные концерты под открытым небом. Владельцы заведения обустроили сцену, скамейки, клумбы и установили скульптурную композицию. Теперь городские власти решили, что бизнесмены самовольно захватили землю и используют ее незаконно.

"К сожалению, территория была самовольно расширена на 3.583 квадратных метра (более 35 соток). На муниципальной территории незаконно пристроена входная группа к клубу "Промзона", установлена сцена для выступлений площадью 260 квадратных метров, размещены скульптуры и скамейки, обустроена автопарковка", - говорится в сообщении мэрии.

К слову, территория о которой идет речь не огорожена забором и доступна для общественного пользования. Однако, власти вынесли предписание "устранить нарушения в 10 дневный срок", то есть убрать все скамейки, скульптуры и прочее.

"Управление землепользования и строительства (УЗС) столичной мэрии уведомило компанию об устранении незаконных объектов, установленных без разрешительных документов, в течение пяти дней.

Накануне администрация клуба "Промзона" добровольно демонтировала незаконные объекты", - прокомментировали в мэрии.

В мэрии добавили, что с 2005 года со стороны арендатора не соблюдались условия договора аренды, 15 лет не выплачивались арендные платежи за использование муниципальной территории. Прокуратура внесла акты прокурорского реагирования.


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URL: https://www.vb.kg/396954
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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