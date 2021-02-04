Москвичей предупредили о первых за десять лет настоящих морозах

В Москве на следующей неделе ожидаются первые за последние десять лет настоящие морозы. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник 8 февраля и вторник 9 февраля выйдет скандинавский циклон, северная тяга ветров сохранится, плюс включается радиационное выхолаживание. Поэтому в понедельник ночью минус 21-26, по области до минус 29. Днем минус 15-20 градусов", - указал специалист.

По его словам, 9 февраля температура воздуха опустится до "глубочайшего дна", достигнув минус 20-30 ночью и минус 16-21 днем. Тишковец назвал этот показатель "супер аномальным", заявив, что таких морозов в столице не было почти десять лет.

Источник: moslenta.ru