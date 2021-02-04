Впервые в истории США министром стал открытый гей

Сенат США во вторник, 2 февраля, утвердил Пита Буттиджича на пост министра транспорта.

Политик будет заниматься реализацией амбициозной программы Джо Байдена по восстановлению национальной транспортной инфраструктуры, а также будет курировать вопросы зеленой экономики. Ожидается, что он займется введением более строгих правил по расходу автомобильного топлива, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

О новом министре транспорта известно, что ему 39 лет, в этом году он присоединился к Демократической партии и был оппонентом Джо Байдена на внутрипартийных праймериз. До этого восемь лет, начиная с 2012 года был мэром города Саут-Бенд в штате Индиана. Еще раньше он служил офицером военно-морской разведки США, является ветераном Афганистана.

Кроме того, Пит Буттиджич является открытым геем. В истории США это первый случай, когда представитель ЛГБТ сообщества вошел в кабинет министров.