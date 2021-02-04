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Гражданский активист предложил себя в качестве премьер-министра КР

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- Бакыт Басарбек
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Гражданский активист Анарбек Катаганов предложил себя в качестве премьер-министра Кыргызстана. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, на посту главы правительства он готов выполнить первые 10 шагов для восстановления экономики.

- Это всего лишь 10 пунктов очень важных и значимых мероприятий для прогресса, которые я сейчас озвучу:

1. Процентная ставка по кредитам 5 процентов;

2. Ставка в таможенном союзе у КР 1,9 процента (занижена), должна быть, минимум 2,8 процентов;

3. Снизить контракт за образование на 30 процентов;

4. Учебники в школах за счет родителей;

5. Повышение оплаты труда государственных служащих в зависимости от результатов деятельности;

6. В г. Бишкеке и в г. Ош по одной больнице только по страховому полюсу;

7. Объявление тендеров после тайного согласования с сотрудниками ведомств;

8. Туризм, приоритетное отношение к иностранным гражданам, опыт зарубежных стран;

9. Заключение договора с "РОССАТОМ" для постройки АЭС со стопроцентной долей;

10. Производство урана, - перечислил он.


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URL: https://www.vb.kg/396961
Теги:
Кыргызстан, активисты, премьер-министр
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