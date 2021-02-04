Сейсмолог рассказал, ждет ли КР сильное землетрясение

Согласно нашим прогнозам на ближайшие пять лет до 2026 года будет сохраняться довольно напряженная ситуация в сейсмическом плане. Мы вправе ожидать возникновения очагов сильных землетрясений силой до 5-6 баллов. Более сильных землетрясений, по нашим прогнозам, не будет. Об этом VB.KG сообщил директор Института сейсмологии Академии наук КР, доктор геолого-минералогических наук, профессор Канатбек Абдрахматов.

В первую очередь, по его словам, это касается юга нашей страны и, вероятнее всего, Алае. Если взять северную часть, то вероятнее всего, землетрясение может произойти на Иссык-Куле.

- Сразу хочу отметить, что 5-6 бальные землетрясения – не разрушительные. Их, конечно, можно испугаться. Могут они вызывать и повреждения: трещины, падение штукатурки, дымовых труб, но не более. Разрушения зданий начинаются при землетрясениях свыше 6 баллов. Поэтому, ситуация будет сохраняться стабильной, а годовые повышения и понижения частоты подземных толчков будут в пределах сейсмической нормы, - подчеркнул Канатбек Абдрахматов.

Что касается интенсивности подземных толчков в южных областях Кыргызстана, то директор ИС НАН КР пояснил, что это довольно распространенное явление, когда к концу года у нас возрастает количество землетрясений.

- Это связано с незначительными изменениями в скорости вращения Земли. Она то замедляется на тысячную долю секунд, то ускоряется. Мы этого не чувствует, так как уж очень мизерная величина. Но в то же время Земля – это большое небесное тело и это сказывается на увеличении количества медких землетрясений. Происходит такое обычно в январе-феврале и в мае-июне. С другой стороны увеличение таких небольших землетрясений именно на юге страны может свидетельствовать о каком-то предвестнике более сильных подземных толчков. Но опять же, на юге породы, в которых возникают землетрясения – мягкие. На севере мы живем практически на гранитах. А граниты способны выдерживать долговременное напряжение. Поэтому, мы считаем, что возникновение слабых, но частых подземных толчков в южных областях КР, связано с таким различиями в земных породах, - рассказал Канатбек Абдрахматов.