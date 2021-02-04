"Я ухожу красиво". Токтогазиев отметил свою отставку в караоке (видео)

Уже бывший министр сельского хозяйства КР Тилек Токтогазиев отметил свою отставку в караоке. Видео с песней "Ухожу красиво" группы "Звери" в его исполнении появилось в соцсетях.

"Я ухожу, ухожу красиво...", - задорно спел вместе с друзьями молодой политик.

Напомним, накануне Жогорку Кенеш утвердил нового премьер-министра страны, а вместе с ним и новую структуру правительства. В этом кабмине молодым "революционерам" Эльвире Сурабалдиевой и Тилеку Токтогазиеву места не нашлось.

Тилек Токтогазиев участвовал в митинге на площади "Ала-Тоо" в Бишкеке по отмене итогов парламентских выборов 5 октября. 9 октября он тоже вышел на акцию протеста и был ранен камнем в голову. А уже 21 октября 29-летнего бизнесмена-политика утвердили на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.