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Должность премьер-министра упразднят. Садыр Жапаров рассказал о реформах

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- Екатерина Улитина
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На реализацию реформ нужно по меньшей мере полгода, после этого должность премьер-министра намерены упразднить. Об этом сегодня, 4 февраля, в своем телеграм-канале написал президент Садыр Жапаров.

"Пройдет еще как минимум полгода до того, как утвержденный вчера состав правительства, представит результаты своей работы. Между тем ожидается принятие новой Конституции и новых законов. Будут проводиться реформы, грядут изменения, придут чистые специалисты, преодолевшие тщательный отбор в рамках закона", - написал президент.

Он добавил, что должность премьер-министра будет упразднена, как и ведомства, которые дублируют функции друг друга.

Напомним, накануне был утвержден новый кабинет министров во главе с премьер-министром Улукбеком Мариповым. В составе правительства осталось лишь 12 министерств и один комитет. В прошлом составе правительство было 48 министерств и других ведомств. Новое правительство намерено усилить работу экономического блока и провести реформу государственного управления, сделав ее более эффективной.


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URL: https://www.vb.kg/396971
Теги:
президент, реформы, Кыргызстан, Улукбек Марипов, Садыр Жапаров
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