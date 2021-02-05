В Казахстане теперь водители смогут ездить без документов на авто

В Казахстане с 13 февраля вступает в силу новый закон разрешающий водителям ездить без водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства. Недавно его подписал президент РК Касым-Жоомарт Токаев.

Как уточняется, теперь казахстанцам не придется платить штрафы за отсутствие при себе документов.

- Выданные в Казахстане водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис, а также документ, подтверждающий прохождение техосмотра, полицейский будет проверять через планшет. А в населенных пунктах и на трассах, где нет доступа к сети Интернет – проверка будет осуществляться по каналам радиосвязи, - отмечают СМИ РК.