Джо Байден определил в своем выступлении внешних врагов

Президент США Джо Байден выступил в Госдепе с первой после избрания программной речью, посвященной внешней политики новой администрации. Большую часть своей речи Байдена посвяти отношениям с Китаем и Россией, пишут СМИ.

По словам Джо Байдена, Соединенные Штаты сталкиваются с "надвигающимся авторитаризмом", растущими амбициями Китая, назвав его основным конкурентом страны. Президент пообещал всеми силами противостоять притязаниям Китая, причем с позиции силы.

Правда, заявил Байден, США готовы и к сотрудничеству с КНР, только в той части, когда это соответствует американским интересам.

Далее Байден перешел к другому врагу США - России: "Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России - вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, - прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа"

Президент США потребовал от Москвы немедленно освобождения Алексея Навального и прекращения арестов демонстрантов: "Он должен быть освобожден немедленно и без условий". Глава Белого дома заявил, что "продвижение верховенства права" и "достойного отношения к каждому человеку" находятся в основании американской глобальной политики.

Байден также заявил, что американская дипломатия вновь в центре внешней политики США. Президент Америки уверен, что американские ценности сегодня находятся "под угрозой" и "доведены до грани за последние несколько недель".

Байден заявил, что США прекращают поддерживать наступательные действия возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене, призвав к прекращению войны в этой стране.

Он также заявил, что американцы пересмотрят дислокацию американских войск за рубежом и приостановят вывод вооруженных сил из Германии.

Эксперты обратили внимание, что Джо Байден в своей речи ни разу не упомянул Иран и Израиль, зато пообещал увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа и намерен довести ее до 125 тыс. человек уже в этом году.