Таалай Усубалиев: Мои картины - обращение ко всем людям

Художник, реставратор, председатель Союза художников Кыргызской Республики Таалайбек Усубалиев создал серию картин, посвященную врачам, волонтерам и всем тем, кто, рискуя жизнью, боролся с эпидемией COVID–19 в прошлом году и продолжает делать это сегодня. А также людям, которых мы, увы, потеряли. Чтобы увидеть и прочувствовать все на себе, мастер побывал и в "красной зоне", и в морге.

Честное творчество не на продажу

Когда вся планета оказалась на карантине, художники исключением не стали. Только в отличие от большинства из нас им и раньше было свойственно отгораживаться на время от мира, закрываться в мастерских и творить в тишине и покое. Когда началась эпидемия, многие из них вновь уединились и продолжили создавать то, что и всегда. Писали картины на любимые темы или, если так можно выразиться, ходовые - пейзажи, натюрморты. Словом то, что потом смогут выставить и продать. Позднее некоторые осознали, что сделать это будет непросто, ведь кошельки потенциальных покупателей за период вынужденной изоляции заметно похудели. Кто–то даже впал в уныние и вовсе перестал писать, ожидая лучших времен. А вот Таалай Усубалиев с самого начала выбрал для себя иной путь.

- Когда эпидемия только началась и по телевизору показывали кадры из клиник, было страшно, но я, как и многие тогда, думал, что к нам болезнь не придет, поэтому спокойно ходил по городу, - вспоминает художник. - Но коронавирус прилетел. Нас закрыли на карантин. И тут возникло ощущение, что мы можем из своих домов и не выйти. С этого момента я начал делать наброски будущих картин. Их становилось все больше. Первой картиной стало полотно под названием "Волонтеры".

Весь год Таалай много работал. Сутками писал у себя в мастерской. С коллегами общался мало. Созванивался лишь с родственниками, чтобы узнать, как у них дела. Сейчас говорит: "Не было бы счастья, да несчастье помогло!". 2020–й стал для него очень плодотворным.

В конце года в выставочном зале Союза художников "Дубовый парк" открылась выставка "Новый Соц–Реализм" ("соц" в данном случае - от слова "социальный"), где Усубалиев в числе других художников выставил часть картин серии. К сожалению, в нынешнее все еще неспокойное в эпидемиологическом плане время выставки посещает не так много людей, как хотелось бы. Поэтому Таалай разместил фотографии работ на своей страничке в Facebook, где обсуждение их не прекращается.

После закрытия выставки в "Дубовом парке" все произведения должны переместиться в школу BILIMKANA, поскольку организована была экспозиция в рамках совместного с TOLON MUSEUM проекта под названием POSTTOTAL. Курировал проект художник Гамал Боконбаев.

- Большой плюс в том, что нам не диктовали темы, - поясняет Таалай. - Мы были абсолютно свободны и могли высказаться по любму поводу. Я уверен, что только при таких условиях возникает настоящее творчество. Художники, честно говоря, давно перестали работать свободно, в основном на продажу. Я не исключение. Но на этом проекте рассматривали и трагические вехи нашей истории, и недавние революционные события. Мы с Нюргуяной Иннокентьевой взяли тему пандемии. Мои картины - обращение ко всем людям. Хочется крикнуть:" Сколько еще кыргызстанцев должно погибнуть, чтобы мы взялись за ум?! Чтобы перестали воровать, обманывать, начали трудиться. Двадцать тысяч, тридцать? Может, миллион?! Мы не должны повторять своих ошибок!"

Пошел к свету и выздоровел

Таалай рассказал нам, что материал для работы собирал из разных источников. Например, несколько портретов молодого волонтера Софии–Айданы написал, даже не будучи с ней знакомым. Просто увидел однажды видео плачущей, беспомощной девушки, возмущенной происходящим вокруг, и решил ее нарисовать.

- С одной стороны, мне было приятно осознавать, что в стране есть патриоты, которые не думают о себе, не боятся заразиться, идут туда, где нужна их помощь, - говорит Таалай. - А с другой, очень больно. Ведь эти мальчики и девочки рискуют жизнью. Я особо не старался добиться портретного сходства. Но когда София–Айдана увидела эти работы, сказала: "Байке, очень похоже! Смотрю сейчас и будто снова все переживаю". Потом мне звонили многие матери, благодарили, говорили: "Моя дочка тоже там была!". Молодые волонтеры, оказывается, даже не говорили родителям, куда идут. Те узнавали об этом потом.

А вот родители студентки КГМА Адинай Мырзабековой, также этим летом трудившейся волонтером в одном из временных стационаров, заразившейся коронавирусом и погибшей, знали о том, где работает их дочь, и не хотели ее отпускать, как чувствовали...

Над портретом Адинай Усубалиев еще работает. Вернее, это будет не портрет, а сюжетное полотно. Об Адинай Таалай узнал из теленовостей. В ближайшее время художник планирует встретиться с ее родителями и тремя сестрами, хочет попросить их позировать для будущей картины. Пока же делает эскизы.

- На переднем плане я хочу изобразить сестер Адинай, потом мать и отца, а ее саму вдалеке, уходящей в вечность, - объясняет мастер. - Сердце болит, когда умирают молодые, красивые, талантливые люди, которые могли еще жить и жить.

Художник общался с волонтерами, когда у них выдавались свободные минуты, расспрашивал о том, что они чувствуют, просил показать, какие манипуляции производят, чтобы больному стало легче, дабы сделать наброски для будущих картин. Где мог, зарисовывал на месте, делал фото. Но, конечно же, в основном приходилось рисовать по памяти. В "красной зоне", куда Таалай смог прорваться, можно было оставаться лишь безмолвным наблюдателем, чтобы не мешать врачам, не украсть у них ни секунды драгоценного времени. Художник смог попасть и в морг. Увиденное там его потрясло.

- Мне необходимо было все прочувствовать, пропустить через себя, - рассказывает Таалай. - Ни рисовать, ни снимать мне не позволили. Я видел множество завернутых в пленку тел... Потом написал картину. Она небольшого размера, но очень страшная. Я не решился ее выставлять, хотя коллеги и говорили, что надо. Но я своими работами хочу дать людям надежду на то, что все будет хорошо. Поэтому вы можете увидеть больных, врачей, борющихся за их жизни, но не мертвых.

Врачей–родственников у Таалая нет, но врачи–друзья рассказывали ему, что творилось в стационарах в горячие летние дни, когда не хватало мест и пациентов размещали в коридорах, когда не было лекарств и оборудования. Какая тогда была паника даже среди профессионалов.

Усубалиев испытал на себе и защитный костюм, в котором ему уже через несколько минут стало невыносимо жарко и тяжело дышать, двигаться, а врачи–то не снимали эту форму часами. Отправляясь собирать впечатления, Таалай ничего не говорил членам своей семьи, за что жена его потом сильно ругала. Но тогда Усубалиев не заразился коронавирусом. "Корона" достала его уже осенью. Болезнь протекала в легкой форме, и мастер продолжал работать.

- Я писал большое полотно под названием "В борьбе с COVID–19", когда заболел, - вспоминает художник. - Мне тогда казалось, что на груди лежит тяжелый груз, но я не останавливался. Картина многоплановая. На переднем плане оказывают помощь больному. А рядом уже нового зараженного принесли. Испуганные глаза одного из врачей: "Неужели еще один? Мы этого не успели реанимировать!". А позади врачи помогают тем, кому стало чуть лучше. Дальняя часть полотна осталась недописанной, она в зеленоватых тонах. Я не успел до открытия выставки все закончить. Но этого никто не замечает. Думают, так и задумано - от темного к светлому! И еще я знал, что повешу картину именно в этой галерее. Много лет назад здесь была церковь, а там, где висит сейчас картина, как мне сказали, находился алтарь. И на картине в окне я написал полупрозрачный силуэт - это Христос. Пусть он нас спасет! Давно известно, что картины влияют на человека. Я ставил перед собой задачу показать трагедию нашего народа, его борьбу и надежду на то, что мы выйдем с победой. Что удивительно, когда я перешел к светлой части картины, стал выздоравливать.

"Работы берут за душу!", "Без слез невозможно смотреть", "Вы передали то, что невозможно описать словами", "Так и было в ночном стационаре в горячие июльские дни" - пишут мастеру те, кто увидел его работы. А он считает, что сумел передать всего процентов двадцать того, что видел сам или слышал от других, и прощаться с темой не собирается.

- Это был первый в моей жизни опыт переживания того, о чем я пишу, по– настоящему серьезная работа, - признается Таалай. - Никто не сможет сказать, что я что–то выдумал. И в страшном сне не могло присниться, что такое с нами произойдет. Но это случилось. Материала много, и я продолжаю его собирать, изучать, потому что намерен писать дальше. Людям свойственно быстро забывать плохое. Пройдет время, и пережитое сотрется из памяти. Это неправильно. Мы должны всегда быть наготове, чтобы не допустить подобного в будущем.