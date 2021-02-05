ВВП Китая превысил 100 триллионов юаней

По предварительным расчетам, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в 2020 году превысил порог в 100 трлн юаней (около 15,42 трлн долларов), увеличившись на 2,3% по сравнению с 2019 годом.

Об этом 18 января заявило Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая. Китайская экономика вышла на новый уровень!

В 2020 году, столкнувшись с беспрецедентной эпидемией новой коронавирусной пневмонии, мировая экономика погрузилась в худшую рецессию со времен Второй мировой войны. ВВП КНР в первом квартале 2020 года упал на 6,8% в годовом исчислении, что стало первым снижением в ряду квартальной статистики, стартовавшем в 1992 году.

В критический момент китайское правительство точно оценивало обстановку и принимало решительные меры по координации борьбы с эпидемией и социально– экономического развития. В 2020 году во время всенародной борьбы с коронавирусной инфекцией Китай увеличил дефицит бюджета и выпустил гособлигации, суммы которых составили 1 трлн юаней (около 154,66 млрд долларов), содействовал снижению совокупной прибыли финансовой системы на 1,5 трлн юаней (около 231,99 млрд долларов) в пользу реального сектора экономики, а также сократил налоги и денежные сборы на 2,5 трлн юаней (около 386,64 млрд долларов).

Благодаря ряду комплексных политических решений Китай одним из первых в мире подавил эпидемию, возобновил работу и производство и достиг положительного экономического роста. Темпы роста китайской экономики в 2020 году по итогам четырех кварталов составили -6,8%, 3,2%, 4,9% и 6,5% соответственно. Ожидается, что КНР станет единственной страной из главных экономических субъектов, которая добьется положительного экономического роста. Доля Китая в глобальном ВВП выросла с 16,3% в 2019 году до примерно 17% в 2020 году, установив новый рекорд.

Помимо выхода на новый уровень по экономической совокупности Китай также достиг больших исторических результатов в таких областях, как социальное развитие, наука, технологии и экология.

23 ноября 2020 года китайская провинция Гуйчжоу объявила, что последние девять обедневших уездов в провинции избавились от нищеты. С тех пор все 832 бедных уезда в КНР были исключены из списка бедных, а сельское население, живущее за ныне установленным порогом бедности, выбралось из нищеты. Китай на 10 лет раньше достиг амбициозной цели по сокращению бедности, поставленной ООН в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Вопреки пандемии КНР совершила важные прорывы в инновационном развитии. Космический аппарат "Чанъэ–5" успешно прилунился в заданном районе Луны и доставил на Землю образцы лунного грунта, была запущена первая китайская миссия на Марс "Тяньвэнь–1", официально открыта глобальная навигационная система "Бэйдоу", разработан квантовый компьютер "Цзючжан" и т. д.

"Мы неуклонно реализуем новую концепцию развития и способствуем высококачественному прогрессу, в результате чего устойчиво улучшается качество и повышается эффективность экономического роста, - сказал глава Государственного статистического управления КНР Нин Цзичжэ, - общественные производительные силы страны уже вышли на новый уровень".

За цифрой 100 трлн юаней ВВП КНР стоит продолжительное повышение комплексной национальной мощи. В 2020 году Китай установил новый рекорд и занял первое место в мире по производству зерна. Это уже шестой год подряд, когда общий объем производства зерна в стране превышает 650 млрд кг. Ожидается, что КНР 11 лет подряд будет лидировать в мире по добавленной стоимости промышленного производства. Помимо этого, общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Китае превысила 38 тыс км, общая длина автомагистралей - 155 тыс км, общее число терминалов, связанных с сетью 5G, перевалило за 200 млн. По этим показателям страна также лидирует в мире.

За цифрой 100 трлн юаней ВВП Китая скрывается очевидное улучшение структуры экономики государства. В 2020 году добавленная стоимость третьей индустрии КНР составила 54,5% от ВВП, что на 0,2 процентного пункта выше, чем в 2019 году; доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП достигла 54,3%, что на 11,2 процентного пункта выше, чем общий объем капиталовложений.

За отметкой 100 трлн юаней ВВП КНР также стоит экологическое развитие. В 2020 году энергопотребление на единицу ВВП снизилось, доля потребления чистой энергии в общем энергопотреблении страны увеличилась на 1 процентный пункт в годовом выражении.

В то же время Китай внес больше позитивной энергии в мировое экономическое развитие. 15 ноября 2020 года после 8 лет переговоров было подписано соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP). На долю 15 стран–участников RCEP приходится около 30% населения, ВВП и торговли в мире. Это означает начало функционирования крупнейшего в мире блока свободной торговли.

В условиях вспышки пандемии и противодействия экономической глобализации Китай не стремится к тому, чтобы выделяться среди остальных, не радуется своей победе или поражению других и не закрывает свои двери. Он прилагает усилия для ускоренного формирования новой модели развития, опирающейся на внутренний рынок и предоставляющей внутреннему и внешнему рынкам возможность взаимного стимулирования, чтобы внести больший вклад в мир.

Китайская трансграничная логистика грузов становится все более стабильной. В 2020 году по маршрутам Китай - Европа в общей сложности было отправлено 12,4 тыс. поездов, что выше на 50% в годовом исчислении вопреки влиянию пандемии. Коэффициент загруженности контейнеров достиг 98,4%, товары были доставлены в 97 городов в 21 стране Европы, что обеспечило стабильную поставку средств к существованию народов и материалов для производства стран назначения.

Китай постоянно облегчает рыночный доступ для иностранных инвесторов. В сокращенном негативном списке для иностранных инвестиций на 2020 год расширилась открытость в сферах услуг, промышленного производства и сельского хозяйства. Размеры сокращения национального отрицательного списка и отрицательного списка в пилотных зонах свободной торговли составили 17,5% и 18,9% соответственно.

КНР все шире раскрывает свои двери внешнему миру, организовывая ряд крупных мероприятий в сфере мировой торговли, в числе которых 127–я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, прошедшая в режиме онлайн, Китайская международная ярмарка торговли услугами–2020, в рамках которой были представлены 99 инновационных достижений, и Китайское международное импортное ЭКСПО, где были заключены договоры о намерениях на сумму 72,6 млрд юаней (около 11,22 млрд долларов). В 2020 году на фоне резкого снижения мировой торговли Китай установил новый рекорд по объему внешней торговли товарами, увеличив этот показатель на 1,9% по сравнению с прошлым годом и придав еще больший импульс восстановлению глобальной экономики.