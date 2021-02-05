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Легенда о кумбезе Балчака

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Уже около двух столетий в урочище Жууку, южнее озера Иссык-Куль, стоит кумбез Балчака. Это куполообразный мавзолей с высоким порталом, фланкированным по сторонам башнями, сужающимися кверху. В центре портала две дверные ниши и проем. Сферический купол с небольшими окошечками покоится на невысоком цоколе.

В Кыргызстане строительство кумбезов началось в XVI-XIX веках Одним из таких сооружений был кумбёз Балчака, фотография которого приведена в истории Киргизской ССР, но кто такой Балчак никаких сведений о нем не приводится.

В сборнике стихов казахского поэта Б.М.Канапьянова (Тамга Иссык-Куля. Новая литература Кыргызстана. 9 января 2012 г.) есть такие строки:

"Здесь жил караванщик Балчак,

Оставил мазар нам из глины".

Из этого стихотворения ясно, что Балчак был караванщиком, то есть опытным проводником караванов, идущих по Великому шёлковому пути из Европы в Китай на участке от Чуйской долины и далее через горные перевалы хребта Кюнгей Ала-Тоо.

Дальнейший сбор информационных материалов и изучение исторических источников позволили выяснить, кто такой Балчак и какова его роль в истории Кыргызстана.

Жил Балчак в конце XVIII- начачале. XIX веков. Его имя на кыргызском языке означало "низкий и толстый" и по-видимому внешне отражало фигуру этого человека.

При переходах через горы Балчак всегда находился впереди каравана, обычно идущих в связке, один за другим верблюдов и следущих рядом с ними на лошадях, мулах и ослах слуг и вооружённой охраны.

Хорошо зная географические особенности и труднопроходимость караванной дороги, Балчак проводил эти караваны и хорошо на этом зарабатывал. Вскоре он стал богатым баем, местным родоправителем и знаменитым человеком.

Одна из существующих легенд повествует о том, что ещё при жизни, он как и все местные феодалы, заботясь о своей "загробной жизни" возвёл себе три мавзолея, один - в Кашгаре, другой - у реки Жууку, третий - в Центральном Тянь-Шане - все на традиционных местах его кочевок.

Для этих целей он нанял опытных кашгарских мастеров, которые отнеслись к этому заказу очень добросовестно. Продемонстрировав высокое строительное мастерство и секреты особого состава глины, как главного строительного материала, предопределившего последующую долговечность, они построили эти кумбезы..

И с тех пору уже более двух столетий в урочище Жууку, в среднем течении одноимённой реки, протекающей в Жети-Огузском районе и впадающей в озеро Иссык-Куль, стоит один из тех кумбезов Балчака.

По преданию замес для изготовления сырцовых кирпичей кашгарские мастера делали из глины с добавлением козьего жира и шерсти, забитого во время тризны скота. В качестве образца ими был выбран широко распространённый в Средней Азии в традициях исламской архитектуры куполообразный мавзолей с высоким порталом и фланкированными по сторонам башнями, сужающимися кверху. Траурный зал практически квадратной формы имел крышевидное перекрытие в форме полусферического купола с небольшими окошечками. Купол был выложен кольцевой кладкой и покоился на невысоком цоколе. В качестве горизонтальных связующих перемычек над проёмами и у основания купола были применены арчовые брёвна, жерди и брусья.

Вход в траурный зал был ориентирован на юго-восток и в архитектурном искусстве был построен в форме мощного портала (лат. porta – дверь, ворота), в центре которого под стреловидной аркой были расположены две дверные ниши и проём.

Стены кумбеза были выложены глиняными кирпичами и внутри и снаружи здания были оштукатурены лёссовым раствором.

Несмотря на то, что к настоящему времени кумбез относительно неплохо сохранился, на современных фотографиях видно, что купол траурного зала обвалился.

Купол был выложен кольцевой кладкой глиняных кирпичей и покоился на невысоком цоколе.

Вход в траурный зал был ориентирован на юго-восток и в архитектурном искусстве был построен в форме мощного портала (лат. porta – дверь, ворота), в центре которого под стреловидной аркой были расположены две дверные ниши и проём.

Стены кумбеза были выложены глиняными кирпичами и внутри и снаружи здания были оштукатурены лёссовым раствором.

Автор: Юрий Беляков


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URL: https://www.vb.kg/397008
Теги:
Иссык-Кульская область
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