Где едет ваш автобус или троллейбус? Узнайте в приложении "Тулпар"

Команда "Тулпар" запустила функцию онлайн отслеживания муниципального общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, теперь у бишкекчан – пользователей карточек и мобильного приложения "Тулпар" появилась возможность следить за своим автобусом и троллейбусом в режиме реального времени и заранее планировать свой маршрут.

"Чтобы отследить транспорт, вам необходимо скачать приложение "Тулпар", создать личный кабинет, затем пройти в раздел "Маршруты" и выбрать из списка нужный номер маршрута. Для корректной работы необходимо стабильное интернет-соединение.

Цифры на карте обозначают количество остановок в указанном районе.

Новая функция запущена только на этой неделе и работает пока в режиме отладки. Мы просим вас стать тайным пользователем "Тулпар", опробовать нововведение и оставить отзыв о работе приложения на наших страницах в соцсетях и мессенджерах.

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Если у вас возникли вопросы или проблемы с приложением "Тулпар", вы можете позвонить на номер горячей линии: 582000", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.