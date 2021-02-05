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Где едет ваш автобус или троллейбус? Узнайте в приложении "Тулпар"

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- ВБ
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Команда "Тулпар" запустила функцию онлайн отслеживания муниципального общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, теперь у бишкекчан – пользователей карточек и мобильного приложения "Тулпар" появилась возможность следить за своим автобусом и троллейбусом в режиме реального времени и заранее планировать свой маршрут.

"Чтобы отследить транспорт, вам необходимо скачать приложение "Тулпар", создать личный кабинет, затем пройти в раздел "Маршруты" и выбрать из списка нужный номер маршрута. Для корректной работы необходимо стабильное интернет-соединение.

Цифры на карте обозначают количество остановок в указанном районе.

Новая функция запущена только на этой неделе и работает пока в режиме отладки. Мы просим вас стать тайным пользователем "Тулпар", опробовать нововведение и оставить отзыв о работе приложения на наших страницах в соцсетях и мессенджерах.

Facebook: https://www.facebook.com/tulparcardkg

Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/I9PcneaQAjoCrIU1Q8oO16

Если у вас возникли вопросы или проблемы с приложением "Тулпар", вы можете позвонить на номер горячей линии: 582000", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/397009
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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