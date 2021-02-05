Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 102.90 - 103.40

Верховный суд изменил приговор в отношении Нурлана Мотуева

473  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Приговор в отношении известного политика Нурлана Мотуева изменен. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

"Приговор Свердловского районного суда г. Бишкек от 23 августа 2016 года и определение Бишкекского городского суда от 10 декабря 2020 года в отношении Мотуева Нурлана были изменены. На основании статьи 59 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 1 октября 1997 года) путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ему было определено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать государственные должности сроком на три года. В остальной части судебные акты оставлены без изменения", - гласит Постановление Верховного суда от 3 февраля 2021 года.

Иными словами, его срок был сокращен на один год.

Напомним, Нурлан Мотуев в 2016 году был осужден по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" и "Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды". Он получил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Срок наказания исчислялся с 13 мая 2016 года.

В прошлом году он баллотировался в президенты Кыргызстана, однако вскоре отозвал свои документы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397015
Теги:
Верховный суд, приговор, Кыргызстан, уголовное дело, ГКНБ, Нурлан Мотуев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  