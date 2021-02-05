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Верховный суд отменил приговор в отношении Райкуль Жапаровой

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- ВБ
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Верховный суд Кыргызстана отменил решения предыдущих инстанций в отношении сестры президента Садыра Жапарова Райкуль Жапаровой. Об этом 5 сегодня на пресс-конференции заявил генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.

По его словам, она может вернуться в Кыргызстан.

"Постановлением Верховного суда решения в отношении Райкуль Жапаровой отменены", - пояснил Зулушев.

Отметим, в 2015 году Райкуль Жапарова заочно была осуждена за рейдерский захват ОАО "Инвестиционный банк "Иссык-Куль" в 2007 году. Сам Садыр Жапаров заявил, что это был политический заказ в связи с его оппозиционной деятельностью.


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URL: https://www.vb.kg/397029
Теги:
Генеральная прокуратура, Садыр Жапаров, Курманкул Зулушев, семья
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