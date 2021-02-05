Верховный суд отменил приговор в отношении Райкуль Жапаровой

Верховный суд Кыргызстана отменил решения предыдущих инстанций в отношении сестры президента Садыра Жапарова Райкуль Жапаровой. Об этом 5 сегодня на пресс-конференции заявил генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.

По его словам, она может вернуться в Кыргызстан.

"Постановлением Верховного суда решения в отношении Райкуль Жапаровой отменены", - пояснил Зулушев.

Отметим, в 2015 году Райкуль Жапарова заочно была осуждена за рейдерский захват ОАО "Инвестиционный банк "Иссык-Куль" в 2007 году. Сам Садыр Жапаров заявил, что это был политический заказ в связи с его оппозиционной деятельностью.