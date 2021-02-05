Почему отпустили домой родственников Жумалиева? Пояснение суда

В Первомайском районном суде Бишкека пояснили, по какой причине сыну и родственнику депутата Кубанычбека Жумалиева была избрана мера пресечения домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

"Органами досудебного производства Жумалиев Э.С. и Мырзабеков С.М. подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 и частью 3 статьи 204 УК Кыргызской Республики, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

16 января 2021 года указанный факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 204 УК Кыргызской Республики.

29 января 2021 года Жумалиев Э.С. и Мырзабеков С.М. были задержаны в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики, по подозрению в совершении вышеуказанного преступления и водворены в ИВС ГУВД города Бишкек.

После, постановлениями Первомайского районного суда Бишкека от 31 января 2021 года в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок досудебного производства, то есть до 29 марта 2021 года.

Следует отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 109 УПК Кыргызской Республики, при разрешении вопроса о необходимости применения меры пресечения, об определении ее вида при наличии оснований, предусмотренных статьей 107 настоящего Кодекса, суд учитывает обоснованность подозрения, сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.

Согласно статье 107 УПК Кыргызской Республики меры пресечения применяются при наличии обоснованного подозрения в совершении преступления и (или) проступка и достаточных оснований полагать, что подозреваемый скроется от органа, осуществляющего досудебное производство, или суда; может воспрепятствовать ведению досудебного производства и разбирательству дела в суде; может продолжить заниматься преступной деятельностью.

В судебном заседании установлено, что опасения органа, осуществляющего досудебное производства, что подозреваемые Мырзабеков С.М. и Жумалиев Э.Б. находясь на свободе могут уклониться от участия в проведении следственных действий, являются предположением и приобщенными материалами не подтверждались.

Кроме этого, Мырзабеков С.М. женат, и на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей, личность его установлена, имеет постоянное место жительство.

Жумалиев Э.С. также ранее не судим, личность его документально установлена, имеет постоянное место жительство.

В этой связи, в отношении обвиняемых Жумалиева Э.Б. и Мырзабекова С.М. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста".