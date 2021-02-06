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Новиков: При разработке Джеруя будет особо контролироваться экобезопасность

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- Мария Стрельцова
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5 февраля первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в городе Талас принял участие в заседании народной комиссии по изучению вопросов разработки месторождения Джеруй, где были представлены итоги деятельности комиссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В мероприятии приняли участие более 500 жителей Таласской области.

В ходе заседания, прошедшего в формате вопрос-ответ, жители области подняли вопросы по деятельности золоторудного месторождения "Джеруй", в том числе вопросы влияния производственных работ на экологию.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что вопросы экологической безопасности являются приоритетными для Правительства и находятся под особым контролем.

"6 января текущего года я посетил фабрику и ознакомился с состоянием хвостохранилища. Мы дали поручение предприятию пригласить международную независимую компанию с целью изучения состояния мембраны и самого хвостохранилища. 20 января прибыли специалисты компании "Sensor Group", которые изучили все эти вопросы и выявили небольшие нарушения. Указанные нарушения исправлены. Предприятие установит дополнительный слой мембраны на хвостохранилище. Я хочу подчеркнуть, что безопасность хвостохранилища будет обеспечена. Но потребуется дополнительное время на установку", - сказал он.

Артем Новиков продолжил, что на следующей неделе будет создана Государственная комиссия с участием компетентных государственных органов, местных жителей, независимых экспертов и экологов.

"Каждый факт, озвученный гражданами, будет проверен, и в случае необходимости факты будут переданы правоохранительным органам. Не будет ни одного случая, на который мы закрыли бы глаза", - сказал он.

Вместе с тем, первый вице-премьер-министр отметил, что разработка месторождения "Джеруй" имеет важное значение для развития экономики и региона в частности.

"Необходимо создать условия для работы предприятия. Пока фабрика не запущена, они отчисляют почти 900 миллионов сомов налогов в доход бюджета. С запуском фабрики объем отчислений в бюджет увеличится до 4 миллиардов сомов в год. 4 миллиарда сомов – это средства, которые будут получать наши пенсионеры, учителя, врачи, милиционеры. В фонд развития Таласской области будет поступать порядка 300 миллионов ежегодно. Будет создано 1000 рабочих мест. Давайте дадим возможность компании работать", - сказал Новиков.

В ходе встречи с жителями Таласской области он напомнил, что Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым подписан Указ о реформировании горнодобывающего сектора. Согласно Указу, Правительство до 1 июля 2021 года разработает проект Горного кодекса, который предусматривает разработку участков недр общегосударственного значения исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100 % участием государства в уставном капитале, за исключением предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки недр общегосударственного значения. Во всех новых проектах по разработке драгоценных металлов будет доля государства.


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URL: https://www.vb.kg/397036
Теги:
Джеруй, Садыр Жапаров, Таласская область, Артем Новиков
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