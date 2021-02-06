Первая поездка, встречи и выступления премьер-министра Марипова (фото)

Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета и в форуме "Almaty Digital Forum 2021" в городе Алматы.

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Состоялась краткая беседа Улукбека Марипова с Михаилом Мишустиным. Стороны обменялись мнениями по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи с премьером Узбекистана обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной, водно-энергетической и транспортной сферах. Абдулла Арипов отметил, что кыргызско-узбекские отношения находятся на самом высоком доверительном уровне. Стороны подтвердили готовность в реализации совместных проектов, и отметили необходимость активизации и усиления работы по завершению юридического оформлению оставшихся участков кыргызско-узбекской государственной границы. Узбекская сторона также заявила о готовности организации поставок минеральных удобрений в КР в необходимом количестве.

В завершении встречи премьер-министр Арипов передал приглашение президенту КР посетить с визитом Узбекистан.

Премьер-министр Улукбек Марипов в ходе встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко обсудил текущее состояние кыргызско-белорусского сотрудничества в различных сферах и выразили заинтересованность в наращивании имеющегося экономического потенциала двух стран. По итогам встречи главы Правительств договорились провести X заседание Межправительственной кыргызско-белорусской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и Деловой форум в городе Бишкек в ближайшее время.

Премьер-министр КР провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Главы правительств обсудили вопросы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, представляющий взаимный интерес.

В ходе заседания Евразийского межправительственного совета обсужден широкий спектр вопросов по актуальным темам.

Премьер-министр Улукбек Марипов в своем выступлении заявил о том, что реализация совместных инфраструктурных проектов и полноценное задействование трансграничных узлов раскроет весь потенциал Союза как центра Большого Евразийского партнерства.

"Мы выражаем готовность использования торгового и транзитного потенциала нашей страны посредством создания евразийских оптово-логистических комплексов с участием стран-участниц организации, а также иностранных партнеров. Пришло время переходить к практической имплементации этого вопроса", - сказал Улукбек Марипов.

Для формирования цифрового пространства Евразийского экономического союза важно придать импульс реализации совместных проектов в этой сфере. Об этом премьер-министр сказал в ходе работы пленарной сессии цифрового форума "Цифровая перезагрузка: рынок в новую реальность".

"Целесообразно сформировать постоянную площадку для диалога представителей индустрии цифровых рынков, Евразийской экономической комиссии и государств-членов интеграционного объединения", - сказал Улукбек Марипов.

Глава Правительства отметил, что Кыргызской Республикой принимаются активные меры по созданию необходимых условий для развития и видения бизнеса, а также условий для комфортной жизнедеятельности граждан с внедрением цифровых технологий и формированию открытого цифрового общества.

По итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета главами правительств стран-участниц Евразийского экономического союза подписан ряд документов.

Пресс-служба правительства приводит список документов, подписанных на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате:

- Поручение в рамках вопроса "О докладе по вопросу о механизме применения ответных мер на таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии со статьей 40 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года";

- Решение "О Концепции развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств – членов Евразийского экономического союза";

- Решение "Об утверждении Порядка координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах – членах Евразийского экономического союза";

- Распоряжение "О макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития";

- Распоряжение "О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Коллегии Евразийской экономической комиссии";

- Распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета".