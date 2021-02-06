Китай решил безвозмездно передать КР китайскую вакцину против COVID-19

5 февраля министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в КР Ду Дэвэнь.

Как сообщили в МИД, посол Китая передала Р.Казакбаеву поздравительное послание от Члена Государственного совета, министра иностранных дел КНР Ван И в связи с его назначением на должность министра иностранных дел КР.

Ду Дэвэнь информировала также о том, что с учетом особых отношений между КНР и КР, Правительство КНР приняло решение о предоставлении на безвозмездной основе Кыргызской Республике одной из первых стран китайской вакцины против COVID-19. При этом, технические вопросы по доставке вакцины в Кыргызскую Республику будут согласованы между сторонами дополнительно в ближайшее время.

Со своей стороны, Р.Казакбаев выразил благодарность г-ну Ван И за сердечные поздравления по случаю его назначения на должность министра иностранных дел КР, а также правительству Китая за предоставляемую помощь в виде вакцин, что является ярким свидетельством всестороннего стратегического партнерства между нашими странами.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-китайского сотрудничества, обсужден ход реализации ранее достигнутых договоренностей между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой.

Глава внешнеполитического ведомства информировал посла о текущей внутриполитической ситуации в стране, первоочередных шагах и планируемых реформах нового правительства Кыргызской Республики.

В этом контексте подчеркнул важное значение первых Указов вновь избранного президента страны С.Жапарова. Так, в целях обеспечения конституционных гарантий защиты собственности, стимулирования устойчивого роста экономики, исключения необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, а также повышения доверия инвесторов, создания благоприятного инвестиционного климата и деловой среды президентом КР С.Жапаровым подписан Указ "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов". Подчеркнул, что правительством КР тем самым будут предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности компаний и предприятий, а также граждан КНР, осуществляющих трудовую деятельность в КР.

Особое внимание было уделено вопросу полноценного функционирования контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и "Иркештам". Посол Китая информировала, что 2 февраля на КПП "Иркештам" китайской стороной завершено строительство 3-х дополнительных складов-ангаров, которое должно способствовать увеличению пропуска количества автотранспортных средств через данный КПП.

Р.Казакбаев приветствовал активное стремление сторон к скорейшей оптимизации работ на вышеуказанных КПП, что является важной предпосылкой для дальнейшего расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между КР и КНР.

В этой связи сторонами была отмечена актуальность углубления практического взаимодействия в рамках побратимских отношений между различными регионами двух стран.

При обсуждении вопросов углубления сотрудничества в сфере образования и здравоохранения министр Р.Казакбаев предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества в области образования, в частности, открытие представительств высших учебных заведений, образовательных учреждений КНР по подготовке квалифицированных рабочих кадров по профессионально-технических специальностям, а также лечебных центров китайской традиционной медицины в КР.

Стороны выразили готовность к продолжению активного практического взаимодействия на всех уровнях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.