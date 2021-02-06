На границе пресекли попытку незаконного перегона КРС и провоза контрабанды

5 февраля пограничники Ала-Букинского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГКНБ КР пресекли попытки незаконного перегона крупнорогатого скота и провоза контрабандного груза через государственную границу на общую сумму 800 000 сомов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ГКНБ КР.

В ходе несения службы в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники и сотрудники ГКНБ обнаружили и задержали автомашину Mercedes-Benz-Sprinter под управлением гражданина КР Х.Ж., 1986 г.р., который пытался нелегально переправить товары народного потребления на территорию Узбекистана вне пункта пропуска.

В местности Торук Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничники и сотрудники ГКНБ КР задержали автомашину Daewoo-Nubira под управлением гражданина КР А.Ү., 1989 г.р., который пытался контрабандным путем вне пункта пропуска перевезти медикаменты на территорию Узбекистана.

В местности Монол Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничники задержали гражданина КР А.М., который пытался незаконно переправить на территорию Узбекистана 4 головы крупнорогатого скота.

Общая стоимость контрабандного груза и крупнорогатого скота составила 800 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные, контрабандный груз и крупнорогатый скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.