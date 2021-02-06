В Бишкеке проходит сельхозярмарка. (Цены)

Сельскохозяйственная ярмарка проходит по улице Раззакова между улицами Киевская и Токтогула.
Товары продаются по следующим, ранее обговоренным Минсельхозом, ценам:
- Мясные продукты 390 сомов,
- Яйца 88-92 сомов,
- Цыплята 180-200 сомов,
- Сметана 220 сомов,
- Творог 180 сомов,
- Ручной йогурт 40 сомов,
- Масло растительное 112-120 сомов,
- Картофель 22-25 сомов,
- Луковица 15 сомов,
- Морковь 20 сомов
Так же в продаже овощи, фрукты, напитки и другие агротовары.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с компаниями, которые выставили свою продукцию на ярмарку: 0704 25 25 55, 0222 55 55 21, 0550604060.