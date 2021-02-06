В Бишкеке проходит сельхозярмарка. (Цены)

Сельскохозяйственная ярмарка проходит по улице Раззакова между улицами Киевская и Токтогула.

Товары продаются по следующим, ранее обговоренным Минсельхозом, ценам:

- Мясные продукты 390 сомов,

- Яйца 88-92 сомов,

- Цыплята 180-200 сомов,

- Сметана 220 сомов,

- Творог 180 сомов,

- Ручной йогурт 40 сомов,

- Масло растительное 112-120 сомов,

- Картофель 22-25 сомов,

- Луковица 15 сомов,

- Морковь 20 сомов

Так же в продаже овощи, фрукты, напитки и другие агротовары.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с компаниями, которые выставили свою продукцию на ярмарку: 0704 25 25 55, 0222 55 55 21, 0550604060.