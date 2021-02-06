На этой неделе отмечался Всемирный день борьбы против рака. А также состоялся форум онкобольных, на котором было основано движение "Верю в чудо".

По словам одной из его участниц Асель Богачиевой, всегда нужно верить в чудо и бороться. "Рак - это не приговор, он лечится. В Кыргызстане смертность от рака все еще остается на высоком уровне, но нашим пациентам необходимо прививать мысль, что никогда нельзя сдаваться, нужно отстаивать свои права. При этом знать и свои обязанности. Проблемы в онкологии имеют системный характер, и чтобы что–то изменить, нужно сильное пациентское сообщество", - сказала она.

Как отмечалось на форуме, в Национальном центре онкологии нет современного оборудования, которое позволило бы эффективно лечиться, поэтому часть больных вынуждена выезжать за рубеж. Недостаточное финансирование, плохое оснащение - вина правительства, которое должным образом не уделяет внимания этой сфере, считают больные.

Например, в Национальном центре онкологии и гематологии снова вышел из строя аппарат брахитерапии. Несколько лет назад его подарило центру российское АО "Научно–исследовательский институт технической физики и автоматизации". Но срок гарантийного обслуживания закончился, поэтому за ремонт необходимо платить. Правительство средства выделило, однако пока не нашлось подходящих специалистов для ремонта аппарата. Поэтому придется проводить повторный тендер.

Аппарат, кстати, вышел из строя еще в ноябре. И с тех пор накопилось немало больных, которым он необходим. У кого есть деньги, едут в Россию или Казахстан. У кого их нет, ждут, когда аппарат починят. Сколько времени уйдет на новый тендер, неизвестно. При этом нарушение сроков лечения грозит рецидивом. Другого же аппарата в центре нет.