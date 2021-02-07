В Кыргызстане 79 новых случаев COVID, скончались три человека

На утро 7 февраля в Кыргызстане зарегистрировали 79 новых случаев коронавируса и ковидной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

Бишкек - 19,

Ош - 2,

Чуйская область – 32,

Таласская область - 1,

Нарынская область - 10,

Иссык-Кульская область – 15.

Всего с начала пандемии с стране зарегистрировали 85 тысяч 71 случай COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончались три человека:

Бишкек - 1,

Иссык-Кульская область - 2.

Всего с начала пандемии в республике умерли 1 тысяча 426 человек.