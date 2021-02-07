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В Кыргызстане 79 новых случаев COVID, скончались три человека

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- Бакыт Стамов
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На утро 7 февраля в Кыргызстане зарегистрировали 79 новых случаев коронавируса и ковидной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи выявлены:

Бишкек - 19,

Ош - 2,

Чуйская область – 32,

Таласская область - 1,

Нарынская область - 10,

Иссык-Кульская область – 15.

Всего с начала пандемии с стране зарегистрировали 85 тысяч 71 случай COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончались три человека:

Бишкек - 1,

Иссык-Кульская область - 2.

Всего с начала пандемии в республике умерли 1 тысяча 426 человек.


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URL: https://www.vb.kg/397056
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