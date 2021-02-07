В Кыргызстане 79 новых случаев COVID, скончались три человека

На утро 7 февраля в Кыргызстане зарегистрировали 79 новых случаев коронавируса и ковидной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, новые случаи выявлены:
Бишкек - 19,
Ош - 2,
Чуйская область – 32,
Таласская область - 1,
Нарынская область - 10,
Иссык-Кульская область – 15.
Всего с начала пандемии с стране зарегистрировали 85 тысяч 71 случай COVID.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от COVID скончались три человека:
Бишкек - 1,
Иссык-Кульская область - 2.
Всего с начала пандемии в республике умерли 1 тысяча 426 человек.