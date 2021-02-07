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ГНС в Ошской области изъяла около 2 тысяч бутылок алкоголя

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики в Ошской области в ходе рейдового налогового контроля выявили крупный торговый магазин, где хранили и реализовывали алкогольную продукцию без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В частности, у субъекта отсутствовали лицензия на реализацию алкогольной продукции и сопроводительные документы (сертификаты соответствия, счет-фактуры, товаротранспортные накладные) на реализуемую продукцию.

По результатам проверки из незаконного оборота изъяты 1958 бутылок алкогольной продукции в различных видах, наименования и емкостях.

В отношении субъекта предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/397058
Теги:
алкоголь, Ошская область, ГНС
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