Погода
$ 84.46 - 84.81
€ 101.27 - 102.52

Японские супермаркеты глазами кыргызстанки: обилие, цены, сервис и лайфхаки

230  0
- Сыягуль Караман
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Японии любимая тема местных жителей это еда и путешествия. И скорее всего, поэтому местные жители большое внимание обращают на качество продуктов, в частности, овощей и фруктов, которые здесь стоят довольно дорого. В стране Восходящего солнца зачастую их продают поштучно или в небольших упаковках, а зелень в совсем тоненьких пучках.

Наша соотечественница Чолпон Аркабаева поделилась с VB.KG своими "Записками о Японии".

В 2019 году, когда она приехала в Токио на учебу, в начале своей адаптации, по ее словам, сделала довольно затратную ошибку.

Покупала то, что было привычным

- 4 доллара тратила на 400 мл подсолнечного масла, в то время как сами японцы пользуются недорогим по местным меркам рапсовым маслом за 1,5 доллара за литр. Покупала творог, 150 грамм которого стоит 3,5 доллара и по вкусу он больше похож на некислый сузмо. Его здесь называют fresh cheese, а мы его просто называем творогом. Каждый день брала яблоки (1,5 доллара за 1 шт.). Также, как любитель суши, на радостях через день их покупала, а стоят они недешево. Хотелось ржаного черного хлеба, который в Японии можно заказать только в группах русской кухни на Фейсбуке за 15-20 долларов за штуку с доставкой.

Благо всё это в прошлом, вспоминает Чолпон. Сегодня она иногда заказывает себе гречку в Амазоне, пачка (800 гр.) которой стоит 7 долларов.

В Японии есть товары практически из всех стран мира. Но в целях экономии девушка старается брать только местную продукцию.

- Хотя в Токио, например, есть такой магазин для иностранцев как National Azabu, где цены просто космические. Но там есть всё.

Творог, зеленый консервированный горошек, свекла в дефиците. На прилавках можно купить даже конину, и найти сметану, но она дорогая, ее в Японии называют sour cream. Цена около 2 долларов за 100 гр. Свеклу можно купить 2 способами. Первый – в магазине в вакуумной упаковке чищенную мелкую вареную (около 250 гр. стоит 8 долларов из Новой Зеландии), другой способ – в некоторых префектурах Японии ее специально выращивают и продают в некоторых группах на Фейсбуке.

Япония – рай для вегетарианцев и сладкоежек

Огромные полки с разнообразием овощей и холодильники с мороженым и сладостями есть в каждом гипермаркете. Кстати, есть полки с мёдом (где цены доходят до 30 долларов за крошечную баночку, зачастую привозной), но на вкус так себе. Наш мёд вкуснее, с гордостью подчеркивает Чолпон.

- Легендарная мраморная говядина – вагю. Она действительно вкусная и на мой взгляд оправдывает свою стоимость. Ела всего 2 раза и то в гостях. Это нежнейшее мясо готовится на огне на решетке. Иногда я покупаю австралийскую говядину, цена которой около 20 долларов за кг. В основном беру курицу, она дешевле рыбы и говядины. Кстати, была удивлена, когда увидела в кафе шашлыки из куриной кожи и хрящей. Популярна также куриная печень и говяжий язык.

На прилавках всегда очень много тофу и всего что готовится из него. На праздники продают особые традиционные разнообразные блюда, а также сладости (которые обычно съедаются в очень свежем виде и готовятся из бобов и риса, а весной в них добавляют лепестки сакуры), делится своими гастрономическими наблюдениями Чолпон.

- В Японии самое большое разнообразие пива, Kit Kat-ов, лапши быстрого приготовления и печенья. Как-то видела Kit Kat с добавлением васаби, например. Также мне нравится их традиционное соленое хрустящее печенье в круглой форме. Кстати, эта страна является родиной одного из самых популярных брендов пива – Asahi. Оно действительно вкусное. Также японцы любят хорошее вино, здесь его огромное разнообразие и на любой кошелек (от 3 долларов и выше).

Что было необычным в Японии?

- Наверное, белая и розовая морковь, белый баклажан, белая клубника и свежий тертый васаби, лапша из гречневой муки и рисовые колобки с рыбной и другой начинкой.

-Также здесь огромное количество маринованной продукции, начиная от яиц, овощей, зелени, заканчивая сливой. Но слива мне пришлась не по вкусу.

- Несмотря на то, что Япония является островным государством, морепродукты здесь довольно дорогие. Поэтому даже местные жители не каждый день позволяют купить себе тех же крабов или суши.

- Каждый сотрудник продуктового магазина/супермаркета обязательно поздоровается с каждым посетителем. Редко, но бывает, что не здороваются. На кассе всегда поблагодарят за покупку.

- Если ты голодный, можешь зайти в любой магазин, купить лапши быстрого приготовления, дрожжевые манты, жареную курицу и готовую традиционную еду. Там же будет и микроволновка и термос с горячей водой, чтобы запарить лапшу. На кассе бесплатно дадут палочки/вилки/ложку. Во многих небольших магазинах есть столы со стульями, где можно съесть купленную продукцию. Кстати, с прошлой осени пакеты стали платными.

- Баранину найти непросто (к моему счастью, я ее не ем вообще). Изредка можно увидеть мелкие ребра в маленьких упаковках и по довольно высокой цене. Выгоднее брать в халал магазинах в жилых районах.

- Минус: здесь нет привычного для нас вкусного хлеба. В основном продают хлеб для тостов и багеты, круассаны, булочки с различной начинкой. А вообще изначально рис является основой для завтрака, обеда и ужина.

- Японские домохозяйки ходят за покупками зачастую ежедневно, так как для них важно покупать свежую продукцию. Для самих магазинов также очень важно продавать качественный товар, так как любая компания в Японии боится репутационных рисков. Им проще понести финансовый убыток, чем восстанавливать репутацию. Был случай в небольшом продуктовом магазине. В сезон хурмы я специально выбрала немного побитый фрукт, так как такой слаще. На кассе у меня 3 раза спросили, уверена ли я, что хочу купить эту хурму в таком виде. Пришлось мне настоять на своем выборе. Марчендайзеры (сотрудники, ответственные за выкладку товара на полки) чуть ли не каждые 5 минут подходят к прилавку, чтобы проверить количество и качество товара.

Можно ли сэкономить?

- Да, я использую пару лайфхаков. Например, можно использовать карту магазина и при каждой покупке с ее помощью можно получить скидку. Второй метод самый, наверное, экономный - пойти за час до закрытия магазина и купить коробку с готовой едой (ее называют бенто) с 30-50% скидкой. Но в этом случае есть риск того, что к ближе к этому времени такой еды может и не остаться на прилавках. И каждый день есть бенто мне не хочется. Если у вас семья с детьми, то лучше готовить самим дома, в противном случае покупать готовые обеды и ужины невыгодно. Это выгодно холостякам и очень занятым людям. Также есть третий лайфхак, которые я попробовала всего 1 раз – это покупка товаров в американской сети Costco. Там продают товары в огромных упаковках и довольно приличного качества. Здесь есть всё - от бриллиантов до готовых суши и жареной курицы. Минус – каждый год нужно покупать карту покупателя за 40 долларов, стоять в очередях и ехать туда час на метро от моего дома.

В целом, Япония страна для гурманов, вопрос только в предпочтениях и финансовых возможностях, говорит Чолпон Аркабаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397061
Теги:
соотечественники, Япония, путешествия, супермаркет
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  