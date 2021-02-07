Японские супермаркеты глазами кыргызстанки: обилие, цены, сервис и лайфхаки

В Японии любимая тема местных жителей это еда и путешествия. И скорее всего, поэтому местные жители большое внимание обращают на качество продуктов, в частности, овощей и фруктов, которые здесь стоят довольно дорого. В стране Восходящего солнца зачастую их продают поштучно или в небольших упаковках, а зелень в совсем тоненьких пучках.

Наша соотечественница Чолпон Аркабаева поделилась с VB.KG своими "Записками о Японии".

В 2019 году, когда она приехала в Токио на учебу, в начале своей адаптации, по ее словам, сделала довольно затратную ошибку.

Покупала то, что было привычным

- 4 доллара тратила на 400 мл подсолнечного масла, в то время как сами японцы пользуются недорогим по местным меркам рапсовым маслом за 1,5 доллара за литр. Покупала творог, 150 грамм которого стоит 3,5 доллара и по вкусу он больше похож на некислый сузмо. Его здесь называют fresh cheese, а мы его просто называем творогом. Каждый день брала яблоки (1,5 доллара за 1 шт.). Также, как любитель суши, на радостях через день их покупала, а стоят они недешево. Хотелось ржаного черного хлеба, который в Японии можно заказать только в группах русской кухни на Фейсбуке за 15-20 долларов за штуку с доставкой.

Благо всё это в прошлом, вспоминает Чолпон. Сегодня она иногда заказывает себе гречку в Амазоне, пачка (800 гр.) которой стоит 7 долларов.

В Японии есть товары практически из всех стран мира. Но в целях экономии девушка старается брать только местную продукцию.

- Хотя в Токио, например, есть такой магазин для иностранцев как National Azabu, где цены просто космические. Но там есть всё.

Творог, зеленый консервированный горошек, свекла в дефиците. На прилавках можно купить даже конину, и найти сметану, но она дорогая, ее в Японии называют sour cream. Цена около 2 долларов за 100 гр. Свеклу можно купить 2 способами. Первый – в магазине в вакуумной упаковке чищенную мелкую вареную (около 250 гр. стоит 8 долларов из Новой Зеландии), другой способ – в некоторых префектурах Японии ее специально выращивают и продают в некоторых группах на Фейсбуке.

Япония – рай для вегетарианцев и сладкоежек

Огромные полки с разнообразием овощей и холодильники с мороженым и сладостями есть в каждом гипермаркете. Кстати, есть полки с мёдом (где цены доходят до 30 долларов за крошечную баночку, зачастую привозной), но на вкус так себе. Наш мёд вкуснее, с гордостью подчеркивает Чолпон.

- Легендарная мраморная говядина – вагю. Она действительно вкусная и на мой взгляд оправдывает свою стоимость. Ела всего 2 раза и то в гостях. Это нежнейшее мясо готовится на огне на решетке. Иногда я покупаю австралийскую говядину, цена которой около 20 долларов за кг. В основном беру курицу, она дешевле рыбы и говядины. Кстати, была удивлена, когда увидела в кафе шашлыки из куриной кожи и хрящей. Популярна также куриная печень и говяжий язык.

На прилавках всегда очень много тофу и всего что готовится из него. На праздники продают особые традиционные разнообразные блюда, а также сладости (которые обычно съедаются в очень свежем виде и готовятся из бобов и риса, а весной в них добавляют лепестки сакуры), делится своими гастрономическими наблюдениями Чолпон.

- В Японии самое большое разнообразие пива, Kit Kat-ов, лапши быстрого приготовления и печенья. Как-то видела Kit Kat с добавлением васаби, например. Также мне нравится их традиционное соленое хрустящее печенье в круглой форме. Кстати, эта страна является родиной одного из самых популярных брендов пива – Asahi. Оно действительно вкусное. Также японцы любят хорошее вино, здесь его огромное разнообразие и на любой кошелек (от 3 долларов и выше).

Что было необычным в Японии?

- Наверное, белая и розовая морковь, белый баклажан, белая клубника и свежий тертый васаби, лапша из гречневой муки и рисовые колобки с рыбной и другой начинкой.

-Также здесь огромное количество маринованной продукции, начиная от яиц, овощей, зелени, заканчивая сливой. Но слива мне пришлась не по вкусу.

- Несмотря на то, что Япония является островным государством, морепродукты здесь довольно дорогие. Поэтому даже местные жители не каждый день позволяют купить себе тех же крабов или суши.

- Каждый сотрудник продуктового магазина/супермаркета обязательно поздоровается с каждым посетителем. Редко, но бывает, что не здороваются. На кассе всегда поблагодарят за покупку.

- Если ты голодный, можешь зайти в любой магазин, купить лапши быстрого приготовления, дрожжевые манты, жареную курицу и готовую традиционную еду. Там же будет и микроволновка и термос с горячей водой, чтобы запарить лапшу. На кассе бесплатно дадут палочки/вилки/ложку. Во многих небольших магазинах есть столы со стульями, где можно съесть купленную продукцию. Кстати, с прошлой осени пакеты стали платными.

- Баранину найти непросто (к моему счастью, я ее не ем вообще). Изредка можно увидеть мелкие ребра в маленьких упаковках и по довольно высокой цене. Выгоднее брать в халал магазинах в жилых районах.

- Минус: здесь нет привычного для нас вкусного хлеба. В основном продают хлеб для тостов и багеты, круассаны, булочки с различной начинкой. А вообще изначально рис является основой для завтрака, обеда и ужина.

- Японские домохозяйки ходят за покупками зачастую ежедневно, так как для них важно покупать свежую продукцию. Для самих магазинов также очень важно продавать качественный товар, так как любая компания в Японии боится репутационных рисков. Им проще понести финансовый убыток, чем восстанавливать репутацию. Был случай в небольшом продуктовом магазине. В сезон хурмы я специально выбрала немного побитый фрукт, так как такой слаще. На кассе у меня 3 раза спросили, уверена ли я, что хочу купить эту хурму в таком виде. Пришлось мне настоять на своем выборе. Марчендайзеры (сотрудники, ответственные за выкладку товара на полки) чуть ли не каждые 5 минут подходят к прилавку, чтобы проверить количество и качество товара.

Можно ли сэкономить?

- Да, я использую пару лайфхаков. Например, можно использовать карту магазина и при каждой покупке с ее помощью можно получить скидку. Второй метод самый, наверное, экономный - пойти за час до закрытия магазина и купить коробку с готовой едой (ее называют бенто) с 30-50% скидкой. Но в этом случае есть риск того, что к ближе к этому времени такой еды может и не остаться на прилавках. И каждый день есть бенто мне не хочется. Если у вас семья с детьми, то лучше готовить самим дома, в противном случае покупать готовые обеды и ужины невыгодно. Это выгодно холостякам и очень занятым людям. Также есть третий лайфхак, которые я попробовала всего 1 раз – это покупка товаров в американской сети Costco. Там продают товары в огромных упаковках и довольно приличного качества. Здесь есть всё - от бриллиантов до готовых суши и жареной курицы. Минус – каждый год нужно покупать карту покупателя за 40 долларов, стоять в очередях и ехать туда час на метро от моего дома.

В целом, Япония страна для гурманов, вопрос только в предпочтениях и финансовых возможностях, говорит Чолпон Аркабаева.