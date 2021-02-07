Сгорела конюшня Омурбека Бабанова. Причины выясняют (видео)

В селе Баш-Кара-Суу сгорела конюшня Омурбека Бабанова. Эту информацию подтвердил сам политик.

"Информация трактуется по-разному, возникают всякого рода домыслы, поэтому хочу прокомментировать данный факт. Пожар произошёл 4 февраля в обед в 13:25. Это бытовой случай. Причины возгорания выясняются. Просим вас не делать преждевременных выводов", - написал Бабанов на своей странице в соцсетях.

Он поблагодарил команду пожарных за оперативное реагирование.

По данным МЧС, сгорело 700 квадратных метров деревянной крыши.