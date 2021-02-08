Один день в аду. Рецензия на фильм "Мосул"

В ноябре прошлого года на Netflix появилась военная драма "Мосул" об освобождении иракского города Мосул от боевиков ИГИЛ. Первое, что привлекло внимание в трейлере, - это арабская речь, которая не ограничивается враждебными выкриками в адрес американской армии. На протяжении всего фильма герои говорят на арабском языке. Картина снята с ближневосточными актерами, среди которых лишь редкий киноман увидит знакомые лица.

Продюсерами выступили создатели последних двух частей "Мстителей" братья Руссо, за сценарий и режиссуру отвечал голливудский ветеран Мэттью Карнахан (автор сценария блокбастеров "Глубоководный горизонт", "Мировая война Z", отличной драмы "Темные воды"). "Мосул" же стал для него режиссерским дебютом.

Фильм начинается с демонстрации разрушенного моста в ходе штурма Мосула. ИГИЛ, или, как его еще называют, "Даиш", закадровый голос объявляет силой, способной лишь убивать, грабить и насиловать, с которой в Мосуле успешно сражается народ Ирака.

Дальнейшие события показаны от лица молодого полицейского Кавы аль Файли, который вместе с двумя другими офицерами оказался загнанным под прилавок какого–то кафе группой боевиков. Оставшись без патронов, он может рассчитывать только на быструю смерть в бою. Но в последний момент их спасает отряд полицейского спецназа SWAT, который один из первых начал воевать против ИГИЛ и впоследствии стал легендой.

Выживший Кава присоединяется к отряду сурового майора Джассима для выполнения некой миссии в сердце разрушенного города, которая до конца фильма держится в тайне от новичка, - все–таки он чужак, вдруг работает на боевиков? Авторы честно постарались оживить героев различными мелочами: то они вместе смотрят телевизор и отпускают шутки в адрес кувейтцев, то помогают ребенку уехать из разрушенного города и пристраивают его к семье беженцев.

Лента не пытается объяснить важность битвы за Мосул для конкретно взятого солдата или степень опасности ИГИЛ для цивилизованного мира. Если ваши познания об этой организации ограничивались тем, что ее сторонники любят устраивать казни на камеру, то "Мосул" ничего к этому не прибавит. Фильм даже не пытается как–то распутать сложный клубок противоречий между суннитами и шиитами, иранцами и курдами, а также прочими задействованными сторонами. Но красной нитью через весь сюжет проходит универсальная и понятная всем тема мести отмороженным преступникам.

Режиссер и сценарист фильма постарались по максимуму дистанцироваться от клише военных драм. Герои не стараются быть хотя бы чуточку благороднее своих противников в разгар мясорубки. Они воюют так, как должен сражаться отряд специального подразделения в глубоком рейде: без пощады к врагам и без ожидания ее с их стороны.

Боевые эпизоды поставлены и сняты хорошо. Никто не играет в Рембо или универсального солдата. Более того - данью реализму являются смерти некоторых бойцов не только от пуль врагов, но и от ошибок своих или сослуживцев.

"Мосул" - это жесткая военная драма, напоминающая, что невозможно бороться со злом, оставаясь в белом пальто и чистых перчатках. Фильм показывает, как жажда мести может выжечь душу и превратить человека в одержимого.

Как профессионально снятый военный боевик "Мосул" заслуживает внимания. Но, несмотря на арабский язык и арабских актеров, - это типичный голливудский продукт с привычными сюжетными ходами. Хоть и обошлось без стереотипов об арабах, но все сделано в угоду массовому зрителю, который не желает вникать в сложностии масульской трагедии, - просто пощекотать нервы хорошим боевиком.