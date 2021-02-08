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ГКНБ: При получении взятки задержан сотрудник МВД

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- Екатерина Улитина
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По факту вымогательства взятки задержан сотрудник МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

7 февраля 2021 года АКС ГКНБ КР в рамках материала досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 326 ч.1 (вымогательство взятки) УК КР, совместно с СВР МВД КР в Чуйской области при получении денежных средств с поличным задержан старший следователь по особо важным делам РОВД Московского района Ж.Э.А.

Установлено, что задержанный вымогал денежные средства у гражданина за вынесение отказного постановления по досудебному производству.

В результате обыска служебного кабинета Ж.Э.А. обнаружена часть денежных средств, ранее полученных в качестве взятки. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/397079
Теги:
вымогательство, взятка, ГКНБ, МВД
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