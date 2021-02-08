Подозреваемого в экстремизме отправили под домашний арест

В Чуйской области установлен мужчина распространяющую идеологию запрещенной в Кыргызстане религиозной экстремистской организации "Хизбут –Тахрир". Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, сотрудниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Чуйской области была получена оперативная информация, что в Аламудунском районе неизвестный распространяет идеологию экстремистской организации "Хизбут –Тахрир".

- Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 315 (Изготовление, распространение экстре мистических материалов) УК КР. 5 февраля 2021 года в одном из домов расположенных в городе Бишкек мужчина был задержан. Им оказался ранее судимый уроженец Республики Узбекистан, Н.С., 1976 года рождения. В ходе изъятия сотового телефона указанного лица сотрудниками милиции обнаружены публикации в социальных сетях запрещённой религиозной экстремистической организации "Хизбут-Тахрир". Мужчина признал свою вину полностью. В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается, - говорится в сообщении.