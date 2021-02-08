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Мошенник изготавливал фальшивые медсправки для вылета в РФ. Он задержан

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке сотрудники следственной службы УВДТ МВД задержали подозреваемого в изготовлении фальшивых медицинских справок, которые служили "основанием" для вылета в Россию. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В рамках досудебного производства по факту использования пассажирами поддельных медицинских справок, лечебных учреждении Российской Федерации, для вылета на территорию России, проведены оперативно-розыскные и следственные мероприятия. В результате, задержан гражданин Кыргызской Республики, бывший сотрудник Финансовой полиции - Ж.А., работающий в частной авиакассе "Тумар", расположенной в торговом центре "Беш-сары"", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе обыска у мужчины изъяты многочисленные поддельные печати, штампы медицинских учреждений и врачей, в том числе лечебных учреждений Москвы. Подозреваемый обещал, гражданам помочь вылететь в РФ, предоставив некие

документы. Материал зарегистрирован в ЕРПП по статье 359 (подделка

документов) УК КР.

В ходе следствия в Следственную службу УВДТ МВД КР обратилась гражданка Т.Н., которая купила билет на рейс "Бишкек-Москва" и медицинские справки на сумму 46 050 сомов.

Следственная служба УВДТ МВД Кыргызской Республики просит обратиться в ОВД, граждан, пострадавших от незаконных действий подозреваемого по следующим телефонам: дежурный часть УВДТ МВД КР 0312 35-12-70, 0701 35-12-70 либо на мобильный телефон 0708 00-36-19.


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URL: https://www.vb.kg/397081
Теги:
задержание, мошенничество, самолеты, МВД
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