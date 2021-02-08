Госдолг Кыргызстана приблизился к отметке в 5 млрд долларов

По состоянию на 31 декабря 2021 года размер государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил 4 928,67 млн. долларов США или 407 353,36 млн. сомов. Об этом сообщили в Минфине КР.

Как отмечается, из них:

85,6 % составляет государственный внешний долг: 4 220,31 млн. долларов США (348 807,69 млн. сом);

14,4 % составляет государственный внутренний долг: 708,36 млн. долларов США (58 545,66 млн. сом).

Больше всего - 1 766 млрд долларов или 41,8 процента от всего внешенго долга мы должны по прежнему Экспортно-Импортному Банку Китая. Из долгосрочных льготных займов - Международному Валютному Фонду (МВФ) -376,38 млн долларов.

Справочно:

Государственный долг – общая сумма освоенного и непогашенного внутреннего и внешнего государственного долга Кыргызской Республики на определенную дату по кредитному соглашению или по другим долговым обязательствам государства.

Величина государственного долга определяется Правительством с учетом международных показателей долговой устойчивости, предусматривается в законе о республиканском бюджете на очередной бюджетный год и два прогнозируемых периода.