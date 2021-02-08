В январе на обслуживание госдолга из бюджета КР выделено 2,366 млрд

За январь 2021 года из республиканского бюджета Кыргызстана на обслуживание государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызской Республики фактически было направлено средств на сумму 2 млрд 366 млн 300 тысяч сомов. Об этом сообщили в Минфине КР.

Как отмечается, из них:

по государственному внешнему долгу = 1 477,1 млн. сом; по государственному внутреннему долгу = 889,2 млн. сом.

За январь 2021 года от выпуска государственных ценных бумаг (ГКВ и ГКО) в республиканский бюджет КР фактически поступило средств на сумму 3 296,60 млн. сом, из них:

за счет размещения ГКВ = 142,53 млн. сом, в том числе:

– 12-ти месячные ГКВ = 142,53 млн. сом;

за счет размещения ГКО = 3 154,07 млн. сом, в том числе:

- 5-ти летние ГКО = 2 190,04 млн. сом;

- 10-ти летние ГКО = 964,03 млн. сом.