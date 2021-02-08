В РУз зоозащитника избили при попытке остановить отстрел бездомных собак

В Ташкенте основателя приюта для животных "Гавчек" Сергея Руснак избили при попытке остановить отстрел бездомных собак, пишет mediazona.ca со ссылкой СМИ РУз и зоозащитников Mehr va Oqibat.

По их словам, Руснак приехал к женщине, которая вызвала службу отлова собак, и хотел договориться с ней не убивать животных, но вышел ее племянник-школьник и ударил кирпичом по голове.

"Я часто помогал ей продуктами, лечил ее питомцев, кормил. Думал, что проблем не будет. Но вышел ее племянник, я раньше его не видел. Ударил меня по голове, я потерял сознание. Дальше просто избивал - об этом мне рассказали соседи", - рассказал Руснак.

По словам местных жителей, юноша избивал лежачего зоозащитника казаном по голове, прыгая на нем и бросая в него кирпичи.

Соседи остановили избиения и отвезли Руснака домой, откуда его госпитализировали с переломом таза и сотрясением мозга.

"Милиция приезжала в больницу, взяли заявление, звонили - задавали вопросы. Вроде бы, того парня сейчас разыскивают. Ни дома, ни в школе он после того случая не появлялся", - рассказал Руснак.