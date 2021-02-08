В Казахстане хотят формализовать торговлю в соцсетях

Формализовать торговлю в социальных сетях планируется в Казахстане в 2021 году, сообщил первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Нариман Абильшаиков, передает Интерфакс-Казахстан.

В Нацпалате определили основные направления по работе в e-commerce на 2021 год, среди которых "формализация торговли в социальных сетях и выведение ее из тени". "На сегодняшний день отсутствуют данные касательно объемов товаров, реализуемых через соцсети. Данный рынок представляет собой "серую зону", где не соблюдаются требования законодательства. Будучи свободными от регуляторной нагрузки, малые субъекты неформального сектора получают неоправданные конкурентные преимущества", - сказал Нариман Абильшаиков на коллегии Министерства торговли и интеграции Казахстана.

По его словам, в дорожной карте по развитию "Экономики свободного заработка" с использованием современных цифровых платформ предусмотрено мероприятие по формализации торговли в социальных сетях. "Одним из эффективных методов стимулирования МСБ на формализацию деятельности является льготное финансирование субъектов электронной торговли, которое также включено в указанную доркарту", - добавил он.

Помимо этого будут проработаны нормативно-правовые меры по защите прав потребителей в электронной торговле. По словам Наримана Абильшаикова, сегодня сохраняются проблемы, связанные с возвратом товаров, качеством оказываемых услуг, урегулированием потребительских споров. Также для поддержки казахстанских операторов электронной торговли будет рассмотрен вопрос обеспечения фискального равенства между отечественными и иностранными интернет-магазинами.

"В связи с неуплатой налоговых платежей зарубежные продавцы обладают ценовым преимуществом перед отечественными торговыми площадками, что ставит в неконкурентное положение последних. Предлагаем проработать данный вопрос в рамках очередного внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс", - пояснил Нариман Абильшаиков.

Он добавил, что в проекте государственной программы развития торговли на 2021-2025 годы предусматривается ряд мер, направленных на развитие электронной торговли. "Это создание единой информационно-аналитической системы мониторинга и анализа развития торговли, совершенствование статистического учета, аналитических и маркетинговых исследований рынка e-commerce, расширение электронных платформ, сети фулфилмент-центров и центров по обучению предпринимателей", - сказал первый заместитель председателя правления НПП.

Работа по перечисленным направлениям будет проводиться Национальной палатой предпринимателей совместно с министерством торговли и интеграции.