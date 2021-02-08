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Записки мигранта. "Мы, кыргызы, более адаптированы к Москве, чем другие"

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- Виктория Гунгер
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Наш земляк Кубан Абылкасымов написал заметку в соцсетях о нелегкой судьбе мигрантов на чужбине. Свой рассказ он опубликовал под хештегом #запискимигранта.

Орфография и стилистика автора сохранены:

"Москва. Февраль, 2021-ый. В Москве стоят морозы который день, снега навалило, коммунальщики не справляются, в общем нормальная, русская зима. Я утром шёл по подземному переходу возле Киевского вокзала и у дальнего выхода увидел его. Это был молодой человек лет тридцати с небольшим, одет не по погоде, бейсболка, легкая, синяя куртка, застиранные джинсы и заношенные ботинки на тонкой подошве. Он стоял с потерянным взглядом осматривая прохожих, чёрная, дорожная сумка через плечо, такие носят работяги приезжающие в Москву на заработки. Прислонившись спиной к холодной, мраморной стенке, опустив глаза о чём то думал, порой поднимая взор и вновь опуская глаза. Я понял сразу, человек в беде, я стоял неподалёку и наблюдал за ним, делая вид, что что-то пишу в телефоне. По виду похож на кыргыза, есть такие у нас сарылар, называют их. Светлые волосы и усы, серые глаза. Не запил ещё видно по лицу. Замёрз. Я подошёл к нему.

- Привет.

- Привет, - говорит чисто на русском.

- Казах?

- Да, ты тоже? - в ответ с интересом спросил он.

- Нет, кыргыз, меня зовут Кубан, а тебя?

- Ренат...

- Пойдём поедим, там и поговорим?

Он посмотрел на меня с надеждой в голосе спросил.

- А работа есть?

- А документы есть? - в ответ спросил я.

- Есть.

Мы пришли в ближайшее, привокзальное кафе. Я заказал нам на первое пельмени, на второе киевскую котлету с макаронами, черного и белого хлеба и четыре стакана компота. Я знал, что делаю, парень голодный. Он смотрел на меня доверчиво и видно было, что ему неудобно, прятал свои пальцы с грязными ногтями. Значит парень порядочный.

- Ну! Давай Ренат, расскажи, что случилось?

- Да, что рассказывать... Работал у одного на стройке небольшой, сперва платил, а потом перестал, а потом спросил мой паспорт, я сказал, что его у меня нет, рядом парень работал узбек, он просто взял вещи и ушёл. Говорит, что хозяин тоже просил его паспорт, узбек не дал, говорит, в рабство хочет нас взять, бесплатно работать. Я тоже неделю назад ушёл. Вот, живу на вокзале, иногда берут на разную работу, например, помыть вагоны или другая какая работа...

Я сидел и думал, что всё-таки, мы кыргызы более адаптированы к Москве, чем другие приезжие и некоторые местные. Мы можем найти работу через своих по "сарафанному радио", через свои московские сайты и т.д. найти работу временную и постоянную, даже без документов работают. Есть вот такие ребята, приехавшие из глубинок России, не владеют и не имеют навыков выживания в мегаполисе. Россиянин, паспорт с постоянной пропиской, а оказался на улице...

Принесли наш обильный обед, у Рената заблестели глаза.

- Угощайся, Ренат, и не стесняйся!

Он сдерживая себя, с большим аппетитом принялся есть. Давно парень не ел горячую, нормальную еду...

Я не спешил, я был сыт, кое-как доел пельмени и попросил его съесть мою котлету, она была просто огромной, с макаронной горой.

- Откуда ты, друг? - спросил я.

- С оренбургской области, с деревни такой-то.

- Дома кто остался?

- Мать и сестрёнка.

- Ясно, кормилец значит.

Тут он поперхнулся, зачем я это сказал?! Подумал я и исправил ситуацию.

- Запей Ренат! Ты ешь, а я сейчас позвоню другу, он на стройке большой работает, завскладом.

Мой друг детства, вместе выросли, года три назад тоже приехал в Москву, быстро освоился, утвердился как работник на стройке, за его принципиальность, характер и честность, его все уважают, начиная от начальника участка и дагестанцев до простых рабочих. Работает официально, работает завскладом. Он сразу спросил, сможет на морозе на кровле работать? Туда нужны ребята, оплата в день неплохая, платят с задержками, но платят, есть рабочие бытовки для проживания и авансы на питание.

Мой новый друг, умял пельмени, обе котлеты, выпил три стакана компота, сидел сытый и размякший, полностью уже доверял мне, всеми фибрами слушая наш с другом разговор.

- Ну что, Ренат согласен?

- Да конечно, дядя! Куда ехать?

Я попрощался с другом, который обещал отправить ребят встретить Рената на платформе электрички. Мы вышли, он стесняясь видимо своего вопроса, спросил есть ли у меня сигареты, я не курю. Мы прошли к кассе, я купил ему билет. Проводил его до прохода и смотрел как он, прошёл валидатор и уходя на платформу обернулся, поднял руку, крикнул:

- Дядя, спасибо тебе большое!

Давай племянник поезжай и будь осторожен...

Сегодня созвонились с другом, поговорили о том о сём, спросил как там Ренат?

- Приехал, замёрзший, я ему зимнюю спецовку, зимние ботинки, шапку всё выдал новое, в бытовку отвёл к ребятам кровельщикам, работает куда, денется, позавчера видел его, спросил как дела? Говорит аванс получил, матери отправил...

- Ну и хорошо, досум, пусть так и будет..."


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URL: https://www.vb.kg/397100
Теги:
безработица, миграция, Россия, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан
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