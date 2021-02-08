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Частота авиарейсов между КР и РФ увеличена до шести раз в неделю

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- Виктория Гунгер
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ОАО "МАМ" сообщает об увеличении прямых регулярных рейсов в Россию с 9 февраля 2021 года.

Решение об увеличении частоты прямых регулярных авиасообщений между Кыргызстаном и Россией до 6 рейсов в неделю принято Правительством Российской Федерации.

Так, граждане Кыргызстана могут вылетать из Бишкека в Москву авиакомпаниями:

  1. "Авиа Траффик Компани" - среда, пятница и воскресенье.
  2. "Аэрофлот - Российские авиалинии" - вторник, пятница и воскресенье.

Согласно требованиям РФ граждане КР должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 3 дня (72 часа) до прибытия на территорию РФ.

Кроме этого, авиакомпании "Аэрофлот", "S7" и "Уральские авиалинии" продолжают выполнять чартерные рейсы для граждан России, также граждан Кыргызстана по основаниям (родители, дети, супруги граждан России; граждане с ВНЖ; лица нуждающиеся в лечении, при наличии приглашения от российского медучреждения; участники госпрограммы по переселению соотечественников).

Наличие оснований проверяется представителями авиакомпании, при покупке билета и при посадке на самолет, а не сотрудниками ОАО "Международный аэропорт "Манас". И все решения по допуску пассажиров на борт самолета принимают представители авиакомпаний, а не сотрудники аэропортов.

Уточняется, что ОАО "Международный аэропорт "Манас" не занимается реализацией авиабилетов, не устанавливает и не регулирует цены на авиабилеты. Также не участвует в финансовых взаимоотношениях между авиакомпаниями и пассажирами.


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URL: https://www.vb.kg/397101
Теги:
авиация, Россия, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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