Садыр Жапаров против вывешивания своего портрета в кабинетах чиновников

Президент КР Садыр Жапаров рекомендует воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях. Об этом заявила его пресс-секретарь Галина Байтерек.

Она отметила, что все привыкли вывешивать в кабинетах и зданиях государственных структур портреты президента, как олицетворение единства народа и государственной власти.

"Президент Садыр Жапаров считает, что на данный момент он пока еще ничего не сделал для качественного улучшения жизнедеятельности наших граждан. Поэтому он рекомендует всем органам государственной власти воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях. Для этих целей президент Садыр Жапаров считает целесообразным использование портретов выдающихся государственных деятелей, таких как Жусуп Абдрахманов и Исхак Раззаков, внесших неоценимый вклад в укрепление нашей государственности и социально-экономическое развитие Кыргызстана", - отметила Галина Байтерек.